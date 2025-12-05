Graphique du jour : CHN.cash (05/12/2025)

Les actions chinoises ont connu un léger rebond vendredi, gagnant entre 0,60 % et 1,30 %. L'indice HSCEI de Hong Kong enregistre les gains les plus importants. Cependant, la situation générale du marché reste mitigée : les actions immobilières continuent de perdre de la valeur, tandis que les actions technologiques restent en consolidation, même si cela pourrait changer après l'introduction en bourse prometteuse de Moore Threads, l'équivalent chinois de Nvidia.

J.P. Morgan a également récemment émis une recommandation positive pour les actifs chinois. La banque a souligné la croissance de l'IA, l'amélioration des marges, les rendements du capital plus élevés et le transfert de la liquidité nationale vers les actifs d'investissement. J.P. Morgan prévoit que l'indice MSCI China rebondira d'environ 19 % d'ici 2026.

Parmi les entreprises technologiques chinoises, le sentiment a été soutenu par la dynamique très forte de la fabrication nationale de puces, alimentée par les pressions géopolitiques et la volonté accélérée de Pékin d'atteindre l'autosuffisance. Moore Threads, un concepteur de GPU IA de premier plan souvent comparé à Nvidia et très soutenu par la politique stratégique chinoise en matière de semi-conducteurs, a fait une entrée spectaculaire sur le marché de Shanghai, avec une hausse de près de 500 % par rapport à son prix d'introduction en bourse après avoir levé environ 1,1 milliard de dollars (8 milliards de yuans). Cette augmentation spectaculaire reflète le fort enthousiasme des investisseurs, et la guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine dans le domaine des puces électroniques fait de cette entreprise une alternative d'investissement intéressante.

Les performances de Moore Threads — croissance rapide de son chiffre d'affaires, réduction de ses pertes et soutien réglementaire — placent l'entreprise parmi les bénéficiaires les plus visibles de la nouvelle initiative technologique et industrielle de Pékin, aux côtés d'entreprises telles que Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory et ChangXin, qui se disputent toutes des parts de marché après le retrait forcé de NVIDIA en Chine.

