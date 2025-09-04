Calendrier économique : rapport ADP, ISM, PMI et balance commerciale américaine.

Aujourd'hui, nous recevrons un autre rapport clé sur le marché du travail, les données ISM et PMI pour le mois d'août, ainsi que les données de juillet sur la balance commerciale américaine dans le contexte des nouveaux droits de douane. Les deux publications seront intéressantes et mériteront d'être suivies. Cependant, du point de vue du marché, la publication clairement la plus importante est le rapport ADP sur le marché du travail. Les prévisions indiquent une augmentation plus lente de l'emploi dans le secteur privé sur une base mensuelle. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ces données seront utiles pour estimer le rapport NFP de demain, qui, du point de vue de la Fed, sera nettement plus important. Compte tenu du récent revirement de Jerome Powell et de l'accent mis sur le deuxième mandat de la Fed - soutenir l'emploi dans l'économie - les publications NFP et ADP seront décisives pour la prochaine réunion du FOMC dans deux semaines. Il convient également de rappeler qu'il s'agit des derniers rapports avant une telle décision. Peu après la publication des chiffres de l'ADP, nous recevrons également le rapport sur la balance commerciale américaine. Les prévisions tablent sur une augmentation du déficit, qui passerait de 60 milliards de dollars le mois dernier à près de 75 milliards de dollars en juillet. Un déficit plus important pourrait être un signal important pour Trump, indiquant que sa politique commerciale actuelle n'a pas d'impact direct sur l'amélioration du trade américain après les turbulences à court terme de ces derniers mois. Calendrier détaillé de la journée : 08h30, Suisse - Données sur l'inflation pour le mois d'août : IPC : prévision 0,2 % en glissement annuel ; précédent 0,2 % en glissement annuel ;

IPC : prévision 0,0 % en variation mensuelle ; précédent 0,0 % en variation mensuelle ; 10h30, Royaume-Uni - Données PMI pour le mois d'août : PMI S&P Global Construction : prévision 45,2 ; précédent 44,3 ; 14h15, États-Unis - Données sur l'emploi pour le mois d'août : Variation de l'emploi non agricole ADP : prévision 73 000 ; précédent 104 000 ; 14h30, États-Unis - Données sur l'emploi : Demandes initiales d'allocations chômage : prévisions 230 000 ; précédentes 229 000 ;

Moyenne sur 4 semaines des demandes d'allocations chômage : précédentes 228 500 ;

Demandes continues d'allocations chômage : prévisions 1 960 000 ; précédentes 1 954 000 ; 14h30, États-Unis - Données sur la balance trade pour juillet : Balance trade : prévision -77,70 milliards ; précédent -60,20 milliards ;

Importations : précédent 337,50 milliards ;

Exportations : précédent 277,30 milliards ; 15h45, États-Unis - Données PMI pour août : PMI composite S&P Global : prévision 55,4 ; précédent 55,1 ;

PMI des services S&P Global : prévision 55,4 ; précédent 55,7 ; 16h00, États-Unis - Données ISM pour le mois d'août : PMI ISM non manufacturier : prévision 50,9 ; précédent 50,1 ;

Activité commerciale non manufacturière ISM : précédent 52,6 ;

Prix non manufacturiers ISM : précédent 69,9 ;

Nouvelles commandes non manufacturières de l'ISM : précédent 50,3 ;

Emploi non manufacturier de l'ISM : précédent 46,4 ; 18 h 00, États-Unis - Données de l'EIA : Stocks hebdomadaires de distillats de l'EIA : prévision -0,300 M ; précédent -1,786 M ;

Stocks de pétrole brut : prévision -2,000 millions ; précédent -2,392 millions ;

Stocks d'essence : prévision -1,000 million ; précédent -1,236 million ; 18h05, États-Unis - Discours de M. Williams, membre du FOMC

