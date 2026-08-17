Calendrier économique : une journée peu chargée ce lundi pourrait favoriser les haussiers. Chiffres de New York et du marché immobilier (17.08.2026)

La nouvelle semaine s'ouvre dans un calme relatif à Wall Street. Aucune publication de données macroéconomiques majeures n'est prévue au calendrier, pas plus que de résultats financiers de grandes entreprises. Toutefois, le marché reste influencé par la série de données américaines publiées vendredi, qui ont une nouvelle fois fait reculer les anticipations concernant les hausses de taux de la Fed. Alors que les investisseurs ont réagi avec incertitude en fin de semaine dernière face à la baisse des ventes au détail et à la faiblesse naissante de la consommation américaine, l'euphorie observée en Asie laisse entrevoir un retour du marché haussier. Principales publications de la séance asiatique et de la matinée Japon (PIB) : les données préliminaires du PIB du deuxième trimestre ont déçu les partisans d'une accélération des hausses de taux par la Banque du Japon. Le PIB annualisé n’a progressé que de 1,1 % (consensus : 2,1 %, précédent : 1,9 %), tandis que le PIB trimestriel corrigé des variations saisonnières s’est établi à 0,3 % en glissement trimestriel (contre les 0,5 % prévus). La faiblesse de la consommation intérieure en est la principale cause.

Japon (production industrielle) : une note positive en provenance du Pays du Soleil levant est venue des données de production industrielle de juin, qui ont largement dépassé les attentes du marché. Le chiffre corrigé des variations saisonnières a progressé de 1,9 % en glissement mensuel (consensus : 1,3 % en glissement mensuel), tandis qu’il a rebondi à 4,9 % en glissement annuel (prévision : 4,2 % en glissement annuel, précédent : -2,1 % en glissement annuel). L'USDJPY s'éloigne à nouveau de la barre psychologique des 160. Source : xStation5 Calendrier macroéconomique 11 h 30 Zone euro – Discours de Philip Lane, membre du directoire de la BCE

14 h 30 États-Unis – Indice Empire State de New York pour le mois d'août (consensus : 10,8 | précédent : 15,6)

16 h 00 États-Unis – Indice NAHB du marché immobilier pour août (consensus : 33 | précédent : 34)

22 h 00 États-Unis – Entrées nettes de capitaux mensuelles pour juin (précédent : 132,2 milliards de dollars)

22 h 00 États-Unis – Entrées nettes de capitaux à long terme pour juin (consensus : 151,4 milliards de dollars | précédent : 232,7 milliards de dollars) Principales publications de résultats d’entreprises BHP Group

Fabrinet 3 marchés à surveiller aujourd’hui USDJPY (FX) : Les données de croissance économique du deuxième trimestre au Japon, inférieures aux attentes (PIB annualisé à 1,1 % contre une prévision de 2,1 %), soulagent quelque peu la Banque du Japon de la pression en faveur d’un resserrement monétaire rapide, bien que la faiblesse généralisée du dollar américain maintienne la paire de devises sous la barre des 160.

Les données de croissance économique du deuxième trimestre au Japon, inférieures aux attentes (PIB annualisé à 1,1 % contre une prévision de 2,1 %), soulagent quelque peu la Banque du Japon de la pression en faveur d’un resserrement monétaire rapide, bien que la faiblesse généralisée du dollar américain maintienne la paire de devises sous la barre des 160. S&P 500 / US500 (indice boursier) : Le contrat à terme sur l’indice américain s’échange à seulement 0,3 % en dessous du plus haut historique atteint la semaine dernière. Le premier test régional de la conjoncture économique américaine sera l’indice Empire State de New York à 14 h 30 (baisse prévue à 10,8 points). Un résultat s’écartant significativement des prévisions déterminera le ton du marché à l’ouverture de New York.

Le contrat à terme sur l’indice américain s’échange à seulement 0,3 % en dessous du plus haut historique atteint la semaine dernière. Le premier test régional de la conjoncture économique américaine sera l’indice Empire State de New York à 14 h 30 (baisse prévue à 10,8 points). Un résultat s’écartant significativement des prévisions déterminera le ton du marché à l’ouverture de New York. EURUSD (FX) : La paire de devises majeure sort de sa phase de consolidation de deux semaines pour atteindre des plus hauts de deux mois. En l'absence de données économiques européennes concrètes, les investisseurs chercheront des impulsions dans les discours des banquiers centraux et dans les indicateurs du marché immobilier américain (NAHB) attendus cet après-midi.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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