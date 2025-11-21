Calendrier économique : une journée riche en données clés et en discours des décideurs politiques (21/11/2025)

La journée d'aujourd'hui s'annonce particulièrement chargée pour les marchés financiers, avec un calendrier économique bien rempli de publications et d'événements clés. Les marchés recevront les données préliminaires des principales économies européennes, notamment les indices PMI pour l'industrie manufacturière et les services, qui donneront une indication du rythme de l'activité économique dans la région. Aux États-Unis, des publications importantes seront également diffusées, notamment le rapport de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs. En outre, les discours des principaux décideurs politiques, notamment des représentants de la Fed, de la BCE et de la BNS, pourraient avoir un impact notable sur les marchés des devises et des actions. Aujourd'hui, chaque indicateur et chaque déclaration pourraient déclencher des réactions sur les marchés, il est donc essentiel de suivre de près les événements. Calendrier économique du jour 08h00 – Royaume-Uni Ventes au détail – octobre : réel -1,1 % en glissement mensuel (prévision 0,0 %, précédent 0,7 %) Ventes au détail – octobre : réel 0,2 % en glissement annuel (précédent 1 %) 08h45 – France Indice de confiance des entreprises – novembre : prévision 100 (précédent 101) 09h00 – Zone euro Discours de Luis de Guindos, membre du directoire de la BCE 09h15 – France PMI manufacturier préliminaire – novembre : prévision 49 (précédent 48,8) PMI des services préliminaire – novembre : prévision 48,5 (précédent 48) 09h30 – Allemagne PMI manufacturier préliminaire – novembre : prévision 49,8 (précédent 49,6) PMI des services préliminaire – novembre : prévision 54 (précédent 54,6) 09h30 – Zone euro Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE 10h00 – Pologne Indice de confiance économique – novembre 10h00 – Zone euro PMI manufacturier préliminaire – novembre : prévision 50,1 (précédent 50) PMI des services préliminaire – novembre : prévision 52,9 (précédent 53) 10h30 – Royaume-Uni PMI manufacturier préliminaire – novembre : prévision 49,3 (précédent 49,7) PMI des services préliminaire – novembre : prévision 52 (précédent 52,3) 13h30 – États-Unis Discours du président de la Fed de New York, John Williams 13h40 – Suisse Discours du président de la BNS, Martin Schlegel 14h00 – Allemagne Discours du président de la Bundesbank, Joachim Nagel 14h30 – Canada Ventes au détail – septembre : prévision -0,7 % en glissement mensuel (précédent 1 %) Ventes au détail hors automobiles – septembre : prévision -0,6 % en glissement mensuel (précédent 0,7 %) Indice des prix des logements neufs – octobre : prévision 0,0 % (précédent -0,2 %) 14h30 – États-Unis Discours de Michael S. Barr, membre du conseil d'administration de la Fed 14h45 – États-Unis Discours de Philip Jefferson, membre du conseil d'administration de la Fed 15h00 – États-Unis Discours de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas 15h45 – États-Unis PMI manufacturier préliminaire – novembre : prévision 52 (précédent 52,5) PMI des services préliminaire – novembre : prévision 54,6 (précédent 54,8) 16h00 – États-Unis Rapport de l'université du Michigan – novembre : Indice de confiance des consommateurs : prévision 50,3 (précédent 53,6)

Prévisions d'inflation à court terme : prévision 4,7 (précédent 4,6)

Prévisions d'inflation à long terme : prévision 3,6 (précédent 3,9) 19h00 – États-Unis Nombre d'appareils de forage – hebdomadaire : 418 (précédent 417)

