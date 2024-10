Calendrier économique : ventes au détail et production industrielle aux États-Unis 🔍

Le sentiment sur les marchés européens est partagé : les contrats à terme sur le DAX reculent, tandis que le FTSE progresse.

Les investisseurs attendent les données du ZEW en Allemagne ainsi que celles des États-Unis (ventes au détail, production industrielle).

La lecture de l'inflation IPC au Canada pourrait entraîner une volatilité accrue sur l'USDCAD. Les investisseurs se préparent à la première baisse des taux de la Fed depuis 2020, que Jerome Powell devrait presque certainement annoncer demain. Ces derniers jours, le marché a construit ses attentes autour d'une réduction de 50 points de base, bien qu'une réduction de 25 points de base, plus conservatrice de la part de la Fed, ne soit pas à écarter, surtout au vu des récentes données économiques solides des États-Unis. Hier, l'indice régional de la Fed de New York a atteint son plus haut niveau depuis 2022, et l'optimisme sur l'état de l'économie s'est accru parmi les entreprises interrogées, malgré une réduction des plans d'embauche. Aujourd'hui, l'attention du marché se tournera vers les données sur les ventes au détail, qui éclaireront davantage la santé des consommateurs américains, ainsi que sur les données industrielles. Concernant les ventes, le marché anticipe un ralentissement notable par rapport à juillet. Pendant la session européenne, l'attention se portera sur l'économie allemande, avec la publication de l'indice ZEW (évaluation de la situation actuelle et des attentes). Le marché s'attend à une nouvelle baisse, à partir de niveaux déjà très bas. Le marché des devises sera certainement attentif à la publication de l'inflation au Canada. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier économique 11h00, Allemagne : Indice de sentiment économique ZEW. Sentiment. Prévu : 17, Précédent : 19,2

Évaluation de la situation actuelle. Prévu : -80, Précédent : -77,3 14h30, États-Unis : Ventes au détail m/m. Prévu : -0,2 %, Précédent : 1 %

Ventes principales m/m : 0,2 %, Précédent : 0,4 % 14h30, Canada : Inflation IPC y/y. Prévu : 2,1 %, Précédent : 2 % (0 % m/m contre 0,4 % précédemment) 15h15, États-Unis : Production industrielle. Prévu : 0,2 %, Précédent : -0,6 %

Production manufacturière. Prévu : 0,2 %, Précédent : -0,3 %

Taux d'utilisation des capacités. Prévu : 77,9 %, Précédent : 77,8 % 16h00, États-Unis : Indice des prix des maisons NAHB. Prévu : 41, Précédent : 39 16h00, États-Unis : Inventaires des entreprises m/m. Prévu : 0,3 %, Précédent : 0,3 % 22h30, États-Unis : Variation des stocks de pétrole selon l'API. Prévu : baisse de 2,8 millions de barils et baisse d'environ 0,6 million pour l'essence Discours des banquiers centraux 9h00, Simkus (BCE)

10h30, Buch (BCE)

16h00, Logan (Fed)

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."