Graphique du jour 🚨 Le pétrole bondit de 5%, mettant Wall Street sous pression

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent (OIL) ont augmenté de près de 5 % aujourd'hui, dépassant les 81 dollars le baril, et se rapprochant ainsi de leur plus haut niveau depuis janvier 2025. Donald Trump a déclaré que les attaques les plus importantes contre l'Iran étaient encore à venir, tandis que les forces du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne ont souligné hier que le détroit d'Ormuz restait fermé et qu'elles n'autoriseraient pas le libre transit du pétrole provenant de la région, ni par le détroit ni par les infrastructures pipelinières.

Bien que les États-Unis nient que l'Iran ait la capacité de fermer cette voie navigable stratégique, les navires sont clairement réticents à entrer dans le détroit d'Ormuz. Selon les données d'Ocean Network Express, plus de 100 pétroliers sont actuellement ancrés près de l'entrée du détroit, et ce nombre pourrait augmenter.

Suite à l'escalade militaire dans la région, le marché anticipe le risque d'un conflit prolongé. Ce matin, Donald Trump s'est déclaré prêt à un tel scénario, et hier, il n'a pas exclu une opération terrestre en Iran. Pour le marché pétrolier, cela signifie que le risque d'une hausse des prix vers le niveau « symbolique » de 100 dollars le baril est devenu réel. Le Brent devra grimper d'environ 25 % supplémentaires pour atteindre ce seuil.

La forte hausse des prix du pétrole augmente les risques d'inflation et ajoute une pression supplémentaire sur les actifs à risque, y compris les actions américaines, pour lesquelles on s'attendait récemment à des baisses significatives des taux d'intérêt cette année. La hausse des prix du pétrole implique une pression inflationniste persistante à court terme, combinée au risque d'un ralentissement de l'activité économique.

Les contrats à terme sur indices américains sont en baisse aujourd'hui, l'US100 reculant de plus de 1,5 %, tandis que les contrats à terme VIX progressent de plus de 5 %. Les marchés se tournent à nouveau vers le dollar américain, et la hausse des rendements obligataires éloigne encore davantage les capitaux de Wall Street. OIL (D1) Source: xStation5

