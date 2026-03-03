🚨 L'EURUSD accentue sa baisse et tombe dans une zone de soutien clé

L'euro affiche aujourd'hui une très mauvaise performance, sous la pression d'un dollar américain qui se renforce et de la perspective d'une flambée des prix de l'énergie qui pourrait « enterrer les chances » d'une reprise de l'industrie européenne. La paire EURUSD a perdu plus de 0,3 % et est passée sous un niveau de soutien clé, la moyenne mobile exponentielle à 200 sessions (EMA200), une zone à partir de laquelle la paire a rebondi à trois reprises en 2025. De nouvelles hausses des prix du pétrole et du gaz pourraient exercer une pression supplémentaire importante, tandis qu'une désescalade ou la fin du conflit avec l'Iran pourraient apporter un soutien. Malheureusement, rien n'indique actuellement que la dynamique de guerre au Moyen-Orient va s'inverser de sitôt. Netanyahu a déclaré qu'Israël ne cherchait pas à prolonger la guerre, mais hier, Trump n'a pas exclu le déploiement de troupes terrestres et a déclaré ce matin que les États-Unis étaient prêts pour une longue guerre victorieuse. À l'heure actuelle, la hausse des prix du gaz en particulier pourrait constituer un défi sérieux pour l'Europe et, par conséquent, pour l'euro. Le graphique montre que le RSI s'approche de la zone de survente, tandis que le volume des ventes domine clairement. EURUSD (D1) Source: xStation5

