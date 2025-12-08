Points clés Capgemini remporte un contrat pluriannuel avec la Direction générale des services numériques (DIGIT) de la Commission européenne.

remporte un avec la de la Commission européenne. Mission : renforcer la cybersécurité et protéger les infrastructures numériques critiques de 71 institutions européennes .

: et de . Durée : 4 ans , pour un montant de plusieurs millions d’euros .

: , pour un montant de . Domaines d’intervention : opérations et réponse aux incidents , gouvernance des risques , formation et expertise technique .

: , , . Objectif : soutenir la cyberrésilience et la souveraineté numérique de l’Europe.

Un partenariat stratégique pour la cybersécurité européenne Un contrat clé pour la protection des institutions Capgemini, en consortium avec d’autres partenaires, va accompagner 71 institutions européennes (IBA) dans la sécurisation de leurs systèmes et la gestion des cybermenaces. Ce contrat s’inscrit dans une démarche de renforcement de la souveraineté numérique et de préparation aux cyberattaques. Trois axes principaux d’intervention Opérations et réponse aux incidents : détection, analyse et neutralisation des cybermenaces. Gouvernance et gestion des risques : mise en place de cadres stratégiques pour anticiper et atténuer les risques. Formation et expertise technique : renforcement des compétences des équipes européennes en cybersécurité. Une reconnaissance de l’expertise de Capgemini Déclaration de Marc Reinhardt Marc Reinhardt (responsable mondial du secteur public chez Capgemini) : « L’attribution des trois lots à notre consortium souligne la confiance de la Commission européenne dans notre capacité à déployer des programmes complexes de cybersécurité à grande échelle. En combinant prévoyance stratégique et agilité opérationnelle, nous aiderons les institutions européennes à faire face aux menaces actuelles et à se préparer aux défis de demain. » FAQ 1. Quel est l’objet du contrat remporté par Capgemini ? Fournir des services complets de cybersécurité aux 71 institutions, organismes et agences de l’UE. 2. Quelle est la durée et la valeur du contrat ? 4 ans, pour un montant de plusieurs millions d’euros. 3. Quelles institutions sont concernées ? 71 institutions européennes, dont les agences et organismes de l’UE. 4. Quels sont les principaux domaines couverts ? Réponse aux incidents et opérations de cybersécurité.

et opérations de cybersécurité. Gouvernance et gestion des risques .

. Formation et expertise technique. 5. Pourquoi ce contrat est-il important pour l’Europe ? Il vise à renforcer la cyberrésilience et à protéger les infrastructures critiques, dans un contexte de menaces croissantes. 6. Capgemini travaille-t-elle seule sur ce projet ? Non, elle fait partie d’un consortium avec d’autres partenaires spécialisés. 7. Quel est l’enjeu de la souveraineté numérique pour l’UE ? L’UE cherche à réduire sa dépendance aux acteurs externes et à maîtriser ses propres capacités de cybersécurité.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."