Points clés Le résultat opérationnel 2025 recule de plus de 14% à 2,9 milliards d’euros

Le chiffre d’affaires baisse de 4,4% à 26 milliards d’euros

Les volumes chutent de 4,7%, surtout en Amérique du Nord

Les droits de douane américains ont coûté 230 millions d’euros en 2025

Michelin maintient son dividende et lance un plan de rachat d’actions

Michelin maintient son dividende et lance un plan de rachat d’actions Le groupe Michelin a annoncé mercredi anticiper un rebond de ses résultats en 2026, après une année 2025 marquée par un net ralentissement de son activité. Le fabricant français de pneumatiques a subi un recul de ses volumes et un impact significatif des droits de douane américains, tout en affichant des performances supérieures aux attentes du marché. 📉 Une année 2025 en retrait Un résultat opérationnel en baisse En 2025, le résultat opérationnel des secteurs (automobile et deux-roues, transport routier et pneus de spécialités) a reculé de plus de 14%, pour s’établir à 2,9 milliards d’euros. Ce niveau reste néanmoins supérieur au consensus d’analystes compilé par le groupe, qui anticipait 2,7 milliards d’euros. Cette performance témoigne d’une certaine résilience, malgré un environnement particulièrement défavorable. Un chiffre d’affaires également en recul Le chiffre d’affaires a diminué de 4,4%, à 26 milliards d’euros. À taux de change constants, la baisse est plus limitée, à 1,4%. Là encore, le chiffre publié dépasse légèrement le consensus du marché, fixé à 25,8 milliards d’euros. 🚛 L’Amérique du Nord, principal facteur de faiblesse Un recul marqué des volumes Les volumes ont chuté de 4,7% sur l’exercice écoulé. Selon le directeur financier Yves Chapot, 80% de cette baisse provient du segment de la première monte en Amérique du Nord, notamment dans les secteurs agricole et poids lourds. Le marché nord-américain des camions a été affecté par le report d’une réglementation sur les émissions aux États-Unis, ce qui a freiné le renouvellement des flottes. Un impact des droits de douane Michelin a également subi un surcoût de 230 millions d’euros en 2025 lié aux droits de douane instaurés par l’administration Trump. Pour 2026, le groupe anticipe un impact supplémentaire de 120 millions d’euros. Même si les pneus sont majoritairement produits localement en Amérique du Nord, Michelin a été indirectement affecté par la hausse des prix de certains composants et par des phénomènes de stockage préventif de pneus à bas coût avant les changements tarifaires. 📈 Un rebond attendu en 2026 Des perspectives de croissance du résultat opérationnel Pour 2026, Michelin prévoit une augmentation de son résultat opérationnel, à périmètre et taux de change constants. Cette amélioration concernerait l’ensemble de ses secteurs d’activité. Le groupe mise sur une stabilisation des marchés et une meilleure dynamique des volumes pour soutenir ce redressement. Une génération de trésorerie solide Malgré un bénéfice net en recul de 12%, à 1,7 milliard d’euros, Michelin conserve une capacité significative de génération de trésorerie. Cette solidité financière lui permet de maintenir une politique attractive pour les actionnaires. 💰 Dividende maintenu et rachats d’actions Un dividende stable Michelin a annoncé le maintien de son dividende à 1,38 euro par action, signal de confiance dans ses perspectives à moyen terme. Un programme de rachat ambitieux Le groupe prévoit également un programme de rachat d’actions pouvant atteindre deux milliards d’euros sur la période 2026-2028. Ces opérations visent à soutenir la valeur pour les actionnaires, notamment en réduisant le nombre d’actions en circulation. ❓ FAQ Pourquoi les résultats de Michelin ont-ils reculé en 2025 ?

En raison d’une baisse des volumes en Amérique du Nord et de surcoûts liés aux droits de douane américains. Quel a été l’impact des droits de douane ?

Ils ont généré un surcoût de 230 millions d’euros en 2025, et un impact supplémentaire de 120 millions est attendu en 2026. Michelin est-il exposé au marché américain ?

Oui, l’Amérique du Nord est son premier marché, notamment dans les segments poids lourds et agricole. Pourquoi le dividende est-il maintenu malgré la baisse du bénéfice ?

Grâce à une génération de trésorerie solide, permettant de préserver la rémunération des actionnaires. Michelin prévoit-il une amélioration en 2026 ?

Oui, le groupe anticipe une hausse de son résultat opérationnel sur l’ensemble de ses activités.

