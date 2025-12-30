Résumé quotidien - Rebond des métaux, la Fed envisage toujours des baisses de taux

Les minutes du FOMC indiquent une priorité accrue accordée au marché du travail par rapport à l’inflation, même si certains membres privilégient actuellement une pause plus longue. Le ton général est légèrement accommodant, la plupart des membres estimant que des baisses de taux sont envisageables si l’inflation recule conformément aux anticipations.

L’EURUSD rebondit légèrement après la publication des minutes, tandis que les autres grands marchés ne montrent pas de réaction significative malgré ce biais marginalement dovish.

Pour de nombreux marchés actions en Asie et en Europe, la séance d’aujourd’hui était la dernière de l’année. L’indice cash DAX allemand a progressé de près de 0,6 %, tandis que les contrats à terme ont gagné jusqu’à 1 %, évoluant à proximité de leurs plus hauts historiques.

Le JAP225 progresse en séance, même si l’indice cash a reculé de près de 0,4 %. Le JAP225 reste à moins de 4 % de ses sommets historiques.

Le UK100 évolue sur des plus hauts historiques, se rapprochant du seuil des 10 000 points. La séance de demain au Royaume-Uni sera écourtée.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street prolongent la baisse amorcée en début de semaine. L’US500 recule légèrement en séance ; Wall Street sera ouvert normalement demain.

L’EURUSD a été particulièrement volatil au cours de la séance. Néanmoins, la paire poursuit le mouvement de baisse entamé le 24 décembre, testant actuellement le niveau de 1,1750.

L’inflation espagnole de décembre a reculé à 2,9 % en glissement annuel contre 3,0 % précédemment, alors que le consensus anticipait 2,8 %. L’inflation mensuelle ressort en hausse de 0,3 %.

L’indice PMI de Chicago pour décembre est remonté à 43,5, contre des attentes à 40 et un niveau précédent de 36,3. Il convient de noter qu’il s’agit d’un indicateur très volatil ; une telle ampleur de rebond n’est donc pas surprenante dans un contexte d’amélioration des perspectives économiques aux États-Unis.

Les prix du pétrole progressent alors que les perspectives de paix en Ukraine s’estompent après la rencontre entre Trump et Zelenskyy et des informations faisant état d’attaques de drones contre une résidence présidentielle russe. Le Brent se maintient au-dessus de 61 dollars le baril, mais manque de dynamique haussière.

Un changement du côté de l’offre de nickel : les prix ont bondi de 6 % aujourd’hui après des informations selon lesquelles l’Indonésie, premier producteur mondial, prévoit de réduire sa production d’un tiers afin de lutter contre la surabondance mondiale.

Une forte hausse des exigences de marge sur le COMEX a déclenché une correction de 15 % lundi (entre le point haut et le point bas). Toutefois, la demande de long terme issue des secteurs du photovoltaïque et de l’intelligence artificielle reste peu élastique, ce qui suggère l’absence de destruction de la demande à court terme. L’argent récupère aujourd’hui une large partie du repli observé hier.

Volatilité sur le gaz naturel : les prix ont dépassé 4 $/MMBtu en raison de forts retraits récents des stocks. Bien que des baisses de température à court terme soient attendues, le mois de janvier devrait rester relativement doux.

Goldman Sachs, dans ses dernières prévisions, anticipe une poursuite de la hausse de l’or jusqu’à 4 900 dollars et maintient une perspective baissière sur le pétrole.

