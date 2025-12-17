Informatique quantique : Wedbush voit le quantique comme la prochaine frontière majeure du calcul à long terme.

Voyages & Hôtellerie : Les acteurs exposés au haut de gamme et aux plateformes numériques bénéficient d’un regain d’optimisme.

Services aux entreprises : Les analystes ajustent leurs recommandations dans un contexte de budgets serrés mais de reprise attendue des marchés de capitaux.

Acier : Les sidérurgistes anticipent un net ralentissement de la rentabilité au T4.

Acier Nucor (NUE) anticipe un BPA T4 de 1,65–1,75 $, inférieur au consensus, citant des effets saisonniers et moins de jours d’expédition.

Le groupe prévoit un recul des résultats dans l’ensemble de ses trois segments par rapport au T3.

Steel Dynamics (STLD) guide également sous les attentes avec un BPA T4 de 1,65–1,69 $.

La baisse séquentielle est attribuée à des prix de vente moyens plus faibles, des volumes en recul et des arrêts de maintenance programmés. Services aux entreprises FactSet est relevé à Equal Weight après une chute marquée du titre depuis le début de l’année, les risques baissiers étant jugés intégrés.

Clarivate est dégradé à Underweight en raison de budgets clients contraints et d’une concurrence accrue.

Rollins est relevé à Overweight, perçu comme un acteur de grande qualité avec des moteurs de demande durables.

S&P Global est désigné valeur préférée du secteur pour 2026 ; préférence également exprimée pour Waste Services dans les services aux déchets. Voyages & Hôtellerie en ligne Airbnb est relevé à Outperform avec un objectif de cours à 170 $, porté par la monétisation de la marque et la valeur de ses données propriétaires.

Hyatt est relevé à Overweight, bénéficiant d’une forte exposition haut de gamme et d’une reprise de la croissance des chambres.

Travel + Leisure est relevé à Equal Weight, les tendances du timeshare étant jugées stables.

Gaming & Leisure Properties est relevé à Outperform pour son profil rendement/risque attractif. Informatique quantique Wedbush initie plusieurs valeurs du secteur avec des recommandations majoritairement positives.

Le courtier estime que le quantique reste à un stade précoce mais représente une technologie potentiellement révolutionnaire.

À horizon fin de décennie, le quantique pourrait capter une part croissante des dépenses mondiales en capacité de calcul.

Le secteur est vu comme la « prochaine frontière du computing », malgré une base actuelle encore limitée. FAQ Q : Pourquoi le secteur de l’acier recule-t-il aujourd’hui ?

R : Les groupes anticipent une baisse saisonnière des volumes, des prix plus faibles et moins de jours d’activité au T4. Q : Les services aux entreprises offrent-ils encore des opportunités ?

R : Oui, certaines valeurs bénéficient de positions solides et pourraient profiter d’une reprise des M&A et des IPO. Q : Le secteur du quantique est-il trop spéculatif ?

R : Il reste risqué à court terme, mais présente un potentiel structurel important sur le long terme pour les investisseurs patients.

