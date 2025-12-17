Un dépôt de BLA est envisagé au premier semestre 2026, ouvrant la voie à une possible autorisation de mise sur le marché.

Points clés DBV Technologies progresse de 20% aujourd'hui après l'annonce de résultats positifs en phase 3 pour VIASKIN® Peanut

L’étude de phase 3 VITESSE atteint son critère principal chez les enfants de 4 à 7 ans allergiques à l’arachide.

Un dépôt de BLA est envisagé au premier semestre 2026, ouvrant la voie à une possible autorisation de mise sur le marché.

DBV Technologies est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les allergies alimentaires, notamment via sa technologie propriétaire de patch épicutané VIASKIN®. L’entreprise concentre ses efforts sur des solutions thérapeutiques non invasives destinées à répondre à des besoins médicaux encore largement non satisfaits. Des résultats cliniques de phase 3 jugés concluants La société a annoncé des résultats préliminaires positifs issus de l’étude de phase 3 VITESSE évaluant le patch VIASKIN® Peanut chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l’arachide. L’étude a atteint son critère d’évaluation principal, avec une différence de taux de réponse entre le groupe traité et le groupe placebo de 24,5 % à la borne basse de l’intervalle de confiance à 95 %, au-delà du seuil requis de 15 %. Après 12 mois de traitement, 46,6 % des enfants sous VIASKIN® Peanut ont répondu favorablement, contre 14,8 % dans le groupe placebo. Le profil d’innocuité observé est conforme aux données déjà connues du programme clinique. Sur la base de ces résultats, DBV prévoit de déposer une demande d’autorisation biologique (BLA) au cours du premier semestre 2026. Par ailleurs, l’atteinte de ce jalon déclenche l’accélération de la période d’exercice de certains bons de souscription d’actions émis lors du financement de mars 2025. Une conférence téléphonique est organisée aujourd’hui pour détailler ces résultats et les prochaines étapes. Réactions boursières À la suite de cette annonce, l’action DBV Technologies a progressé jusqu'au seuil des 4,4€ (hausse journalière de +44%) avant de clotûrer à 3,7€, en hausse de +20% sur la journée. Source: xstation5 FAQ Q: Qu’est-ce que le patch VIASKIN® Peanut et à qui s’adresse-t-il ?

VIASKIN® Peanut est un patch épicutané développé par DBV Technologies visant à désensibiliser progressivement les patients allergiques à l’arachide. Il est conçu comme une solution non invasive, particulièrement adaptée aux enfants, et l’étude VITESSE cible spécifiquement les patients âgés de 4 à 7 ans. Q: Pourquoi les résultats de l’étude de phase 3 VITESSE sont-ils considérés comme importants ?

L’étude a atteint son critère d’évaluation principal avec une efficacité statistiquement significative par rapport au placebo, tout en confirmant un profil d’innocuité conforme aux données antérieures. Ces résultats renforcent la crédibilité clinique de VIASKIN® Peanut et permettent à DBV d’envisager un dépôt de BLA au premier semestre 2026. Q: Quel est l’impact potentiel de cette annonce pour les investisseurs ?

L’annonce a été bien accueillie par le marché, avec une forte hausse du titre en séance. À plus long terme, ces résultats constituent une étape clé vers une possible autorisation de mise sur le marché, susceptible de créer de la valeur, tout en s’accompagnant d’enjeux financiers comme l’exercice accéléré de certains bons de souscription d’actions.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."