Ce qui bouge aujourd'hui : Auto, Santé, Data Centers (10.10.2025)

Industrie & Data Centers : Citigroup reste optimiste sur ETN et VRT, portés par une forte demande dans les data centers malgré un environnement industriel plus contrasté.

Santé (Managed Care) : les nouvelles notes Medicare Advantage 2026 sont globalement positives, avec des améliorations pour ELV, CNC, MOH et stabilité pour CVS.

Autos & Finance conso : le secteur auto reste sous pression après l’incendie de l’usine Novelis (fermeture jusqu’en 2026) et la montée record des impayés sur les prêts auto subprime (>6 %).

Automobile : Les constructeurs et équipementiers auto (AXL, ALV, BWA, DAN, MGA, LEA, VC, F, GM, STLA, APTV) restent sous pression.

Novelis, principal fournisseur d’aluminium, prévoit que son usine d’Oswego (NY), touchée par un incendie le 16 septembre, restera fermée jusqu’au début de 2026.

ALV a été dégradé de Achat à Conserver par Deutsche Bank en raison d’un contexte plus difficile pour le secteur. Finance à la consommation : Selon le Wall Street Journal, de plus en plus d’Américains sont en retard sur leurs paiements automobiles.

Les taux de défaillance sur les prêts auto subprime (60 jours et plus de retard) atteignent un record de plus de 6 % (Fitch Ratings).

14 % des acheteurs de voitures neuves ont un score de crédit inférieur à 650, le plus haut depuis 2016 (J.D. Power).

Les acteurs les plus exposés : CACC, SYF, ALLY. Assurances / Managed Care : Le CMS a publié les notes Star Ratings 2026 pour les plans Medicare Advantage.

CVS maintient une part similaire de membres dans des plans notés 4.0+ étoiles, conforme aux attentes.

ELV, CNC et MOH enregistrent des améliorations ; UNH et HUM affichent de légères baisses.

Mizuho estime que ces résultats sont positifs pour CVS (fin du risque de valorisation) ainsi que pour ELV, CNC et MOH. Data Centers / Industrie : Citigroup a émis des « positive catalyst watches » pour ETN et VRT avant les résultats du T3.

La demande liée aux centres de données reste forte, tandis que les autres segments industriels sont plus mitigés.

ETN reste le premier choix de Citi dans le secteur industriel, suivi de EMR, ROK, VRT, DOV, XYL et TT.

