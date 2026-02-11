A la mi-séance : Le pétrole progresse dans un contexte de tensions entre les USA et l'Iran 📈 Les indices européens restent stables avant la publication du rapport NFP américain

Les indices européens s'échangent pour la plupart en légère baisse aujourd'hui. L'Euro Stoxx 50 recule de près de 0,2 %, tandis que le DAX allemand affiche un recul similaire. Les contrats à terme sur indices américains sont également en baisse. Dans le même temps, les métaux précieux progressent : l'or est en hausse de plus de 1 %, s'échangeant à près de 5 100 dollars l'once (son plus haut niveau depuis le 30 janvier), tandis que l'argent gagne environ 3 %. Les actions Novo Nordisk reculent de plus de 3,5 %, freinant la récente reprise. Ferrari continue de prolonger les gains enregistrés hier après la publication de ses résultats. Le sentiment reste faible dans le secteur bancaire européen. En revanche, les actions liées aux mines et aux matières premières affichent des gains solides, prolongeant leur dynamique haussière à long terme. Les banques tirent la saison des résultats en Europe : le secteur financier, qui représente environ un tiers de la capitalisation boursière du MSCI Europe, affiche la plus forte proportion de résultats supérieurs aux attentes (environ 74 %), près des trois quarts de sa capitalisation boursière ayant déjà publié leurs résultats. En conséquence, les gains récents de l'indice sont largement concentrés dans les banques.

le secteur financier, qui représente environ un tiers de la capitalisation boursière du MSCI Europe, affiche la plus forte proportion de résultats supérieurs aux attentes (environ 74 %), près des trois quarts de sa capitalisation boursière ayant déjà publié leurs résultats. En conséquence, les gains récents de l'indice sont largement concentrés dans les banques. En dehors du secteur financier, le tableau est moins convaincant : le secteur technologique affiche de solides surprises à la hausse, mais les matériaux et l'énergie affichent des résultats plus faibles, tandis que les biens de consommation discrétionnaire restent sous pression. Pour que les indices européens poursuivent leur rallye, une participation plus large des secteurs sera probablement nécessaire. Source: xStation5 Le pétrole en hausse en raison du risque renouvelé d'escalade au Moyen-Orient Le pétrole (OIL) est en hausse après les déclarations de Donald Trump, qui a menacé de déployer un deuxième porte-avions plus près de l'Iran si Téhéran ne signait pas un accord sur les missiles balistiques et les armes nucléaires. Aujourd'hui, le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté toute discussion sur la limitation de ses capacités balistiques. Les marchés interprètent cela comme un signe d'une escalade potentielle au Moyen-Orient et d'un risque accru d'action militaire américaine contre l'Iran. Source: xStation5 Siemens Energy atteint des sommets historiques Siemens Energy démontre que l'essor de la demande en énergie et des infrastructures de réseau se traduit par des commandes concrètes, en particulier dans le domaine des turbines à gaz et de l'extension du réseau, soutenu par la demande industrielle, les centres de données et la consommation d'électricité liée à l'intelligence artificielle. Points clés (selon Bloomberg) : Les commandes du groupe ont augmenté de plus d'un tiers en glissement annuel pour atteindre 17,6 milliards d'euros au premier trimestre fiscal ; l'activité turbines à gaz a enregistré un niveau record de commandes .

pour atteindre au premier trimestre fiscal ; l'activité turbines à gaz a enregistré un . La demande est stimulée par l'augmentation de la consommation d'électricité de l'industrie, des centres de données et des applications d'IA.

Le titre a progressé d'environ 25 % depuis janvier, ce qui en fait l'une des meilleures performances du DAX cette année.

Siemens Energy prévoit d'investir 1 milliard de dollars aux États-Unis (son plus grand marché unique) afin d'augmenter sa capacité de production de turbines à gaz et de produits pour réseaux électriques ; les États-Unis ont représenté environ 40 % des commandes de turbines à gaz au premier trimestre.

(son plus grand marché unique) afin d'augmenter sa capacité de production de turbines à gaz et de produits pour réseaux électriques ; les États-Unis ont représenté environ des commandes de turbines à gaz au premier trimestre. Le bénéfice du groupe a plus que doublé pour atteindre environ 1,1 milliard d'euros , soutenu par l'amélioration de l'activité des technologies de réseau et les gains de productivité chez Siemens Gamesa .

, soutenu par l'amélioration de l'activité des technologies de réseau et les gains de productivité chez . Les commandes de Gamesa ont chuté de 34 %, ce que la société a attribué à une base de comparaison difficile par rapport à l'année précédente (notamment un contrat d'éoliennes offshore d'une valeur d'environ 1,4 milliard d'euros).

La direction a réaffirmé ses prévisions pour 2026 et s'attend toujours à ce que Gamesa atteigne le seuil de rentabilité au cours de l'exercice fiscal actuel. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."