OUVERTURE US : Les chiffres de l'emploi indiquent-ils un ralentissement dans la baisse des taux d'intérêt ?

Points clés Le rapport très favorable sur le marché du travail américain pour le mois de janvier a considérablement tempéré les anticipations d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en juin.

Les contrats à terme sur indices ont prolongé leur progression après la publication des chiffres de l'emploi non agricole, les investisseurs misant sur la résilience continue de l'économie américaine.

Les valeurs technologiques sont à l'origine d'une forte reprise en début de séance.

Rapport sur les salaires Le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) a révélé une augmentation de 130 000 emplois, soit près du double des prévisions du marché. Il convient de noter que les prévisions étaient très dispersées ; si peu d'observateurs tablaient sur un chiffre supérieur à 100 000, plusieurs institutions avaient en fait prévu une contraction de l'emploi. Bien que janvier soit traditionnellement un mois volatil soumis à divers ajustements techniques, ce rapport suggère que le marché du travail reste fondamentalement robuste malgré les récentes faiblesses observées dans d'autres données. En outre, le taux de chômage, calculé à partir d'une enquête distincte auprès des ménages, a baissé de manière inattendue à 4,3 %. Ces chiffres optimistes redéfinissent les prévisions concernant la prochaine décision de la Fed. Les marchés monétaires anticipent désormais une première baisse des taux en juillet, même si d'ici juin, la Fed sera dirigée par Kevin Warsh, qui est théoriquement perçu comme favorable à une baisse des taux. L'indice US500 approche un niveau record Les actions ont repris leur trajectoire ascendante aujourd'hui après une brève pause lors de la séance précédente. Cette progression est principalement due au regain d'optimisme entourant les grandes entreprises technologiques. L'indice S&P 500 (US500) teste actuellement le seuil des 7 000 points, ignorant largement la probabilité réduite d'une baisse immédiate des taux d'intérêt au profit de perspectives plus favorables pour la croissance économique américaine. Une clôture quotidienne au-dessus du niveau de 7 000 points ouvrirait probablement la voie à de nouveaux sommets historiques, d'autant plus que les marchés attendent avec impatience la publication des résultats de Nvidia dans deux semaines. À l'inverse, l'incapacité à maintenir ce niveau pourrait déclencher un recul vers le retracement de Fibonacci de 23,6 % de la dernière vague baissière. Faits marquants Le sentiment est redevenu positif pour les géants technologiques américains après la légère correction d'hier. Nvidia mène la reprise avec une hausse de plus de 1 %, suivie par Amazon , Microsoft et Meta (toutes en hausse d'environ 0,5 à 0,6 %). Apple et Tesla enregistrent des gains plus modestes.

T-Mobile US (TMUS.US) : les actions ont chuté de plus de 5 % à l'ouverture après avoir manqué ses objectifs en matière d'ajouts nets d'abonnés au quatrième trimestre. Bien que la société ait annoncé un nouveau service de traduction en direct prenant en charge 50 langues, cette nouvelle a pesé sur les actions de Duolingo (DUOL.US).

Moderna (MRNA.US) : Les actions ont chuté de près de 10 % après que les autorités réglementaires américaines ont refusé d'examiner son nouveau vaccin à ARNm contre la grippe, ce qui a porté un coup dur aux efforts de la société pour diversifier ses sources de revenus au-delà de sa franchise Covid-19.

Gilead Sciences (GILD.US) : L'action a perdu plus de 1 %, ses résultats financiers et ses perspectives pour 2026 n'ayant pas répondu aux attentes de Wall Street.

Kraft Heinz (KHC.US) : L'action a chuté de plus de 6 % après l'annonce de l'abandon par la société de son projet très attendu de scission en deux entités distinctes. La direction a également annoncé un programme d'investissement de 600 millions de dollars visant à accélérer la croissance du chiffre d'affaires.

Ford (F.US) : le constructeur automobile a enregistré des gains fractionnaires malgré des résultats décevants au quatrième trimestre 2025. Si le chiffre d'affaires de 45,89 milliards de dollars a dépassé les attentes, il représente toutefois une baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Le sentiment reste modéré en raison de la poursuite des pertes.

