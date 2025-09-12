Secteur de l'Automobile Barclays a relevé sa vision du secteur automobile et de la mobilité aux États-Unis, passant de Négative à Neutre, tout en relevant General Motors (GM) et Aptiv (APTV) à Surpondérer de Poids égal. General Motors (GM) : Relevé à Surpondérer de Poids égal et objectif de cours relevé à 73 dollars contre 55 dollars précédemment. Barclays voit un environnement favorable pour l'entreprise dans un contexte de régulations américaines sur les véhicules électriques qui s'assouplissent et de résilience des prix des voitures aux États-Unis.

Aptiv (APTV) : Relevé à Surpondérer et objectif de cours relevé à 105 dollars contre 85 dollars précédemment. Barclays voit un potentiel de hausse supplémentaire pour l'entreprise. Six mois après le début des tarifs douaniers, Barclays est agréablement surpris par la résistance du secteur, qui s'avère meilleure que prévu. La production et les ventes de véhicules légers ont subi peu de perturbations, la force des consommateurs s'est maintenue, et les constructeurs automobiles ont trouvé des moyens de compenser les coûts des tarifs douaniers. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Secteur de la Chimie Mizuho a dégradé trois entreprises spécialisées dans les produits chimiques : Tronox Holdings (TROX) : Dégradé à Sous-performant de Neutre. Mizuho estime que la récente hausse d'environ 55% du cours de l'action depuis le dernier trimestre rapporté et la réduction du dividende ne sont pas justifiées, et que l'action pourrait retester ses plus bas précédents, voire moins.

Huntsman Corporation (HUN) : Dégradé à Sous-performant de Neutre et objectif de cours réduit à 9 dollars contre 11 dollars précédemment. Mizuho note que l'action pourrait retester ses plus bas, ou moins, car les fondamentaux ne se sont pas améliorés.

Orion Engineered Carbons (OEC) : Dégradé à Sous-performant. Mizuho estime que la hausse récente de l'action reflète l'espoir que les importations de pneus aux États-Unis diminueraient, mais elles ont augmenté dans les données récemment rapportées pour juillet. Par ailleurs, Air Products and Chemicals (APD) a été relevé à Acheter de Conserver chez Argus. Argus note que l'environnement à court terme a été difficile avec une faiblesse de la demande industrielle et des coûts d'entrée élevés, mais que les conditions commencent à changer. Secteur de l'Équipement Semi-conducteur Mizuho a effectué des changements de recommandations et d'objectifs de cours pour deux entreprises du secteur : Applied Materials (AMAT) : Dégradé à Neutre avec un objectif de cours réduit à 175 dollars contre 200 dollars précédemment. Mizuho prévoit des changements de parts de marché au sein de l'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs (WFE) alors que la concurrence chinoise et les transitions technologiques augmentent la concurrence. Mizuho croit que LRCX est mieux positionné pour gagner des parts de marché avec des étapes de couches critiques, conduisant à plus de 50% des nouvelles victoires de conception avec Moly ALD, GAA et TSV etch ; AMAT pourrait voir une perte de parts de marché, avec une exposition aux nœuds PVD/légacy et à la concurrence chinoise, alors que les revenus exposés à la Chine d'environ 8-9 milliards de dollars par an pourraient voir un déclin en 2026E/27E.

Lam Research (LRCX) : Objectif de cours relevé à 130 dollars contre 120 dollars précédemment. Mizuho voit des opportunités de gains de parts de marché pour LRCX. Par ailleurs, Camtek (CAMT) a annoncé une offre privée de 425 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans avec un taux de 0%.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."