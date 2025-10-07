Décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt : le marché anticipe un assouplissement plus important dans un contexte de choc du PIB

Points clés Risque d'une hausse de 50 points de base : la contraction significative du PIB augmente la probabilité d'une baisse de 50 points de base du taux directeur de la RBNZ , même si 25 points de base restent le consensus officiel.

la contraction significative du PIB augmente la probabilité d'une , même si restent le consensus officiel. Perspectives accommodantes : attendez-vous à une déclaration très accommodante signalant que les taux devraient passer sous la barre des 2,5 % l'année prochaine.

attendez-vous à une signalant que les taux devraient passer l'année prochaine. Le NZD sous pression : le kiwi est vulnérable à de nouvelles baisses face à l'USD, en particulier en cas de baisse surprise importante ou d'orientation accommodante.

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait annoncer demain à 3 h 00 (heure locale polonaise/CET) sa décision concernant le taux officiel de financement (OCR). Avant cette annonce, les attentes du marché penchent fortement en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Si la majorité des analystes prévoient une baisse de 25 points de base (pb), les chances d'une baisse plus décisive de 50 pb augmentent, alimentées par des chiffres du PIB nettement décevants et la faiblesse du marché du travail. Il convient de noter que la RBNZ a déjà procédé à plusieurs reprises à des baisses de 50 pb (deux fois en 2024 et une fois plus tôt cette année). La précédente réduction, en août, était de 25 pb, ce qui suggère que la banque centrale pourrait privilégier une mesure similaire cette fois-ci. Attentes avant la décision Le consensus du marché prévoit une baisse de 25 pb du taux directeur, qui passerait ainsi à 2,75 % , conformément aux prévisions précédentes de la RBNZ et à ses propres projections du mois d'août.

, conformément aux prévisions précédentes de la RBNZ et à ses propres projections du mois d'août. Dans le même temps, le risque d'une baisse plus importante de 50 pb à 2,5 % s'est clairement accru , comme en témoignent les commentaires de certains économistes et les prix du marché, qui évaluent la probabilité d'une telle mesure à environ 50 % .

, comme en témoignent les commentaires de certains économistes et les prix du marché, qui évaluent la probabilité d'une telle mesure à environ . Les dernières données décevantes, notamment une contraction de 0,9 % du PIB en glissement trimestriel (trois fois plus faible que les prévisions de la banque centrale) et une détérioration du marché du travail, accentuent la pression en faveur de mesures plus audacieuses. La plupart des données clés de la Nouvelle-Zélande étant publiées trimestriellement, la banque centrale doit s'appuyer largement sur ses propres prévisions internes.

(trois fois plus faible que les prévisions de la banque centrale) et une détérioration du marché du travail, accentuent la pression en faveur de mesures plus audacieuses. La plupart des données clés de la Nouvelle-Zélande étant publiées trimestriellement, la banque centrale doit s'appuyer largement sur ses propres prévisions internes. Les changements de personnel au sein de la RBNZ — le départ du membre le plus belliciste du Comité de politique monétaire (MPC) et l'arrivée d'un nouveau membre potentiellement plus conciliant — pourraient également favoriser un assouplissement plus important. La présidence de la banque centrale devrait également changer en décembre. La probabilité implicite du marché suggère jusqu'à 50 % de chances d'une baisse de 50 points de base. Source : Bloomberg Finance LP Le consensus table sur une baisse de 25 points de base, mais un nombre important d'économistes préconisent une réduction de 50 points de base. Source : Bloomberg Finance LP Contexte macroéconomique Le marché du travail reste une source de risque : les indicateurs mensuels de l'emploi sont régulièrement révisés à la baisse et le chômage a atteint 5,2 % , avec des prévisions suggérant des valeurs pouvant atteindre 5,5 % d'ici 2026.

: les indicateurs mensuels de l'emploi sont régulièrement révisés à la baisse et le chômage a atteint , avec des prévisions suggérant des valeurs pouvant atteindre 5,5 % d'ici 2026. Le nombre d'heures travaillées et les salaires hebdomadaires restent inférieurs à ceux de 2023 et 2024, ce qui indique un ralentissement assez marqué de l'activité économique. While inflation is expected to have accelerated in Q3, it is projected to fall back closer to the RBNZ’s 2% target midpoint in 2026. Le marché du travail présente un risque croissant, même si nous observons simultanément un rebond de l'inflation. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Perspectives La décision et la communication qui suivra devraient être modérées : même si la banque opte pour une baisse plus modérée, le message devrait clairement indiquer qu'il reste une marge pour de nouvelles réductions (y compris lors de la prochaine réunion en novembre). Certains indices suggèrent que les taux d'intérêt pourraient tomber en dessous de 2,5 % l'année prochaine .

: même si la banque opte pour une baisse plus modérée, le message devrait clairement indiquer qu'il reste une marge pour de nouvelles réductions (y compris lors de la prochaine réunion en novembre). Certains indices suggèrent que les taux d'intérêt pourraient tomber . Une politique consistant à descendre rapidement en dessous du niveau « neutre » des taux (2,9 %) pourrait s'avérer nécessaire pour stimuler l'activité économique avant la période cruciale de Noël et de l'été en Nouvelle-Zélande. Que peut-on attendre du kiwi (NZD) ? Le dollar néo-zélandais (NZD) est globalement faible. Par rapport au dollar américain (USD), seul le dollar canadien a moins progressé que le NZD cette année. La paire NZD/USD teste actuellement le retracement de Fibonacci à 50,0 de la dernière vague haussière importante. Tout indique que la baisse devrait se poursuivre en cas de baisse surprise plus importante ou de déclaration accommodante. Néanmoins, si les plus bas du 29 septembre ne sont pas rapidement franchis, la tendance baissière actuelle pourrait être compromise. L'écart de rendement à deux ans suggère que la paire devrait baisser à court terme. Source: xStation5 Source: Bloomberg Finance LP

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."