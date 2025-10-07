⏬US100 recule après l'annonce d'Oracle

Points clés L'impact de l'IA sur les marges d'Oracle : une marge déclarée de 14 % sur la location de serveurs Nvidia suscite de sérieux doutes quant à la rentabilité de l'IA.

une marge déclarée de sur la location de serveurs Nvidia suscite de quant à la rentabilité de l'IA. Vente massive sur le Nasdaq : ce rapport médiocre a immédiatement entraîné une chute de 100 points et a déclenché des « signaux d'alerte » concernant le financement.

ce rapport médiocre a immédiatement entraîné une et a déclenché des concernant le financement. Le défi de la rentabilité : contrairement à ce que laisse entendre le battage médiatique, les coûts élevés et les prix agressifs minent la rentabilité de l'IA.

L'indice US100 a reculé de 0,5 % aujourd'hui, après avoir brièvement atteint 0,8 %, et, par rapport au sommet historique atteint juste avant le début des transactions au comptant, l'indice a chuté de près de 1 %. Ces pertes sont principalement dues au scepticisme croissant qui entoure le secteur de l'intelligence artificielle (IA), en particulier Oracle Corp. Les actions Oracle ont chuté de 5 % à l'ouverture après que The Information ait révélé des détails inquiétants sur les marges de l'entreprise dans son activité IA. Cela pourrait être le premier signal d'alerte d'une surévaluation potentielle de l'ensemble du secteur. The Information a cité des données montrant une maigre marge brute de 14 % sur les 900 millions de dollars de revenus générés par Oracle grâce à la location de serveurs Nvidia au cours de la période de trois mois se terminant en août. Il est important de noter que ce chiffre est nettement inférieur à la marge habituelle. Le rapport suggère qu'Oracle aurait subi des pertes atteignant 100 millions de dollars sur certains contrats de location de puces Blackwell de Nvidia. La faible rentabilité serait due aux coûts élevés liés aux puces onéreuses de Nvidia, associés à une concurrence intense dans le domaine de la location et du cloud, qui entraîne une « baisse des prix » des services d'IA. À cela s'ajoutent l'augmentation des coûts liés à la consommation d'énergie, la construction d'infrastructures supplémentaires et la hausse des dépenses de personnel. Alors qu'Oracle a connu une hausse massive de ses cours après les résultats du trimestre précédent, grâce à une augmentation de son carnet de commandes, un nombre croissant d'analystes s'interrogent désormais sur la rentabilité future de l'entreprise. La société a annoncé un carnet de commandes de 455 milliards de dollars, dont un accord récent avec OpenAI qui serait évalué à 300 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. La société fait état d'un flux de trésorerie disponible négatif en raison d'investissements considérables dans de nouveaux centres de données, ce qui entraîne une augmentation de sa dette plus rapide que celle de ses concurrents. Récemment, des inquiétudes ont également été exprimées concernant ce que l'on appelle le « financement circulaire ». Bien que ces pratiques soient encore loin des schémas observés pendant la bulle Internet, elles commencent à susciter des « signaux d'alerte » chez les analystes. Le schéma Oracle-OpenAI-Nvidia Nvidia investit dans OpenAI (jusqu'à 100 milliards de dollars).

investit dans OpenAI (jusqu'à 100 milliards de dollars). OpenAI achète les services d'Oracle (engagement de 300 milliards de dollars).

achète les services d'Oracle (engagement de 300 milliards de dollars). Oracle loue des puces à Nvidia.

loue des puces à Nvidia. Les bénéfices reviennent à Nvidia grâce à l'achat de puces. Signaux d'alerte des analystes de Wall Street Le chiffre d'affaires annuel d'OpenAI est cinq fois inférieur à son obligation annuelle envers Oracle.

AMD offre à OpenAI une participation de 10 % en échange d'un engagement d'achat.

Jim Chanos, le célèbre vendeur à découvert de Wall Street, met en garde : « Pourquoi les vendeurs subventionnent-ils les acheteurs si la demande est infinie ? » Réaction du marché et perspectives techniques L'indice US100 a testé aujourd'hui le niveau des 25 000 points, ce qui lui apporte un soutien supplémentaire lié aux pics locaux enregistrés les 22 et 23 septembre. Oracle réduit actuellement ses pertes, bien que le cours ait précédemment franchi les plus bas locaux du 1er octobre, annulant ainsi environ la moitié de la hausse enregistrée le 10 septembre. Un franchissement définitif du niveau des 25 000 points par l'indice US100, combiné à une violation du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la dernière vague haussière, pourrait déclencher une correction plus importante. La dernière correction en septembre suggère que le soutien se situe autour du niveau des 24 600 points.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."