Secteur de l'Automobile Les actions des constructeurs automobiles et des fournisseurs (AXL, ALV, BWA, DAN, MGA, LEA, VC, F, GM, STLA, APTV) restent faibles après un rapport de Supply Chain Dive indiquant que Novelis, un fournisseur majeur de tôles d'aluminium pour l'industrie automobile, s'attend à ce qu'un incendie dans une installation critique à Oswego, NY, survenu le 16 septembre, puisse maintenir l'usine fermée jusqu'au début 2026. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé cette information dans un email à Supply Chain Dive. Autoliv (ALV) a été dégradé à Conserver de Acheter chez Deutsche Bank, car la situation devient plus difficile. Secteur de la Finance Le Wall Street Journal a rapporté que les Américains ont du mal à payer leurs crédits automobiles, les taux de retard de paiement sur les prêts automobiles subprime atteignant des niveaux record. Les principaux acteurs du secteur du prêt automobile (CACC, SYF, ALLY) sont touchés par cette tendance. Selon J.D. Power, près de 14% des acheteurs de voitures neuves en septembre avaient des scores de crédit inférieurs à 650, soit environ une personne sur sept, le niveau le plus élevé pour la période depuis 2016. De plus, la proportion de prêts automobiles subprime en retard de 60 jours ou plus a atteint un record de plus de 6% cette année, selon Fitch Ratings. Secteur des Soins Mizuho a noté que le CMS a publié les notations Medicare Advantage (MA) pour 2026 ce soir. Pour rappel, UnitedHealth (UNH) et Humana (HUM) ont préventivement publié les notations MA 2026, mettant en avant le pourcentage de membres dans des plans à 4.0+ étoiles. Humana a également publié la moyenne pondérée des étoiles pour l'entreprise. Les points saillants de la publication montrent que CVS a maintenu environ le même pourcentage de membres dans des plans à 4.0+ étoiles, conformément aux attentes de Mizuho. De plus, Elevance (ELV), Centene (CNC) et Molina (MOH) ont montré des améliorations dans le pourcentage de membres dans des plans à 4.0+ étoiles par rapport à l'année dernière. La plupart des entreprises ont vu leur moyenne pondérée d'étoiles augmenter, tandis que seule CVS et HUM ont vu des baisses légères. Mizuho estime que cela est positif pour CVS, car cela élimine une surévaluation de l'action, ainsi que pour ELV, CNC et MOH, qui ont tous vu une augmentation du pourcentage de membres dans des plans à 4.0+ étoiles. Secteur des Centres de Données Citigroup a ouvert des surveillances de catalyseurs positifs pour Eaton (ETN) et Vertiv (VRT) dans le secteur industriel, indiquant que les résultats du troisième trimestre devraient mettre en lumière la bifurcation continue parmi les entreprises couvertes, avec une demande liée aux centres de données continuant à s'accélérer tandis que des tendances de demande plus mitigées persistent ailleurs, y compris une activité à cycle court toujours lente à s'améliorer et des efforts d'auto-assistance comme levier clé de la croissance des bénéfices. ETN est le choix préféré de Citi dans le secteur des multis avant les résultats, suivi par Emerson (EMR), Rockwell Automation (ROK), Vertiv (VRT), Dover (DOV), Xylem (XYL) et Tecan (TT).

