Le gouvernement américain commence à licencier des fonctionnaires fédéraux ; la chute de Wall Street s'accentue 🔨

Points clés Wall Street accentue sa chute après l'annonce de licenciements massifs au niveau fédéral en raison de la fermeture des services publics.

Les indices américains ont prolongé leur baisse après l'annonce que la Maison Blanche avait commencé à procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux dans le contexte de la fermeture prolongée du gouvernement. Le directeur du budget, Russ Vought, a confirmé que les « réductions d'effectifs » avaient commencé, marquant les premiers licenciements massifs pendant une interruption de financement dans l'histoire moderne. Cette mesure est considérée comme une tentative de faire pression sur les démocrates au Congrès. Les marchés ont réagi à cette nouvelle par une nouvelle vague de ventes. Au moment de la publication, l'indice US100 était en baisse de 2,40 %, l'indice US500 de 1,80 % et l'indice US2000 de 2,10 %, reflétant une faiblesse généralisée dans presque tous les secteurs. Dans le même temps, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a réaffirmé que les pressions inflationnistes liées aux droits de douane étaient probablement temporaires, soulignant l'importance des prochaines données sur l'IPC pour orienter les futures décisions de politique monétaire. Aujourd'hui également, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a confirmé que le rapport sur l'IPC serait publié avec un retard le 24 octobre, tandis que toutes les autres données économiques resteraient suspendues jusqu'à la reprise normale des activités gouvernementales.

