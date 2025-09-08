Ce qui bouge aujourd'hui : Automobile/Livraison de Nourriture, Emballage, Télécoms (08.09.2025) 📈🚗📦📡

Secteur des Changements d'Indices S&P Vendredi soir, S&P a annoncé plusieurs changements dans ses indices, ce qui a eu un impact sur les cours des actions de plusieurs entreprises. S&P 500 : Entrées : AppLovin (APP), Robinhood Markets (HOOD) et EME Sorties : MarketAxess (MKTX), Caesars Entertainment (CZR) et Enphase Energy (ENPH)

S&P MidCap 400 : Entrées : MP Materials (MP), Kratos Defense & Security Solutions (KTOS), Nutanix (NTNX) et TransUnion (TRU) Sorties : EME, Wendy's (WEN), Acadia Healthcare (ACHC) et ManpowerGroup (MAN)

S&P SmallCap 600 : Entrées : ProPetro Holding (PUMP), Xerox (XRX), MP Materials (MP), Kratos Defense & Security Solutions (KTOS), TTGT, MLAB, OMI, Biglari Holdings (BGS), Jack in the Box (JACK) et Sleep Number (SLP) Sorties : MKTX, Caesars Entertainment (CZR), Enphase Energy (ENPH), WEN, TTGT, MLAB, OMI, BGS, JACK et SLP

Ces changements ont entraîné des mouvements de prix pour les actions concernées, avec des hausses pour celles entrant dans des indices plus importants et des baisses pour celles en sortant.

Secteur de l'Automobile/Covoiturage/Livraison de Nourriture

Uber (UBER) : UBER remplacera Charter Communications (CHTR) dans le S&P 100.

: UBER remplacera Charter Communications (CHTR) dans le S&P 100. Carvana (CVNA) et CarMax (KMX) : Les actions de CVNA et KMX ont été actives suite à la publication des données de Manheim indiquant que les prix des voitures d'occasion sont restés stables d'un mois sur l'autre, tandis que les prix non ajustés en août ont augmenté de 1,0% par rapport à juillet.

: Les actions de CVNA et KMX ont été actives suite à la publication des données de Manheim indiquant que les prix des voitures d'occasion sont restés stables d'un mois sur l'autre, tandis que les prix non ajustés en août ont augmenté de 1,0% par rapport à juillet. QuantumScape (QS) : Les actions de QS ont augmenté après que Volkswagen a dévoilé pour la première fois un véhicule électrique équipé d'une batterie à semi-conducteurs. La moto électrique de test repose sur une technologie fournie par QuantumScape, basée aux États-Unis. Secteur de l'Emballage Les actions de Graphic Packaging (GEF), Packaging Corporation of America (PKG), Sealed Air (SW) et International Paper (IP) ont initialement été faibles après que les prix de l'OCC (Old Corrugated Containers) aient baissé de 3% d'un mois sur l'autre. La côte Ouest a connu une faiblesse supplémentaire due aux prix d'exportation. Wells Fargo a noté que depuis juin 2024 et pour la cinquième fois en 2025, les prix de l'OCC ont baissé d'un mois sur l'autre en septembre. Le prix moyen aux États-Unis était de 57 dollars la tonne en septembre, en baisse de 3% (2 dollars) par rapport à août (qui était stable par rapport à juillet). Secteur des Télécoms/Câble/Satellite Les actions de SATS ont bondi après que la société a convenu de vendre des licences de spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars. Le deal consiste en jusqu'à 8,5 milliards de dollars en cash et jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions SpaceX, évaluées à la date de l'accord définitif. Selon cet accord, SpaceX couvrira environ 2 milliards de dollars des paiements d'intérêts en cash d'EchoStar jusqu'en novembre 2027. Les actions de Verizon (VZ), AT&T (AT) et T-Mobile (TMUS) ont toutes baissé à la suite de la vente de spectre à SpaceX.

