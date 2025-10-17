Points clés Banques Régionales : Le secteur rebondit après une chute de 6% du KRE jeudi en raison des divulgations de WAL et ZION sur les risques liés au crédit, mais les résultats solides de FITB, HBAN, RF et TFC apaisent les inquiétudes.

: Le secteur rebondit après une chute de 6% du KRE jeudi en raison des divulgations de WAL et ZION sur les risques liés au crédit, mais les résultats solides de FITB, HBAN, RF et TFC apaisent les inquiétudes. Métaux & Mines : Les prix de l'or (GLD) atteignent un nouveau record, dépassant 4 350 dollars l'once, mais les prix des métaux précieux et des mineurs chutent ensuite.

: Les prix de l'or (GLD) atteignent un nouveau record, dépassant 4 350 dollars l'once, mais les prix des métaux précieux et des mineurs chutent ensuite. Aérospatial, Drones : AST SpaceMobile (ASTS) dégradé à Sous-pondérer par Barclays en raison d'une valorisation excessive, tandis que Intuitive Machines (LUNR) est relevé à Acheter par Deutsche Bank avec un objectif de cours de 18 dollars.

Secteur des Banques Régionales Le secteur des banques régionales rebondit après que le KRE (ETF des banques régionales) a chuté de 6% jeudi en raison des divulgations de Western Alliance Bancorporation (WAL) et Zions Bancorporation (ZION) sur les risques liés au crédit. Cependant, les résultats solides de Fifth Third Bancorp (FITB), Huntington Bancshares (HBAN), Regions Financial (RF) et Truist Financial (TFC) ce matin ont atténué les préoccupations, car aucun de ces résultats n'a montré une augmentation des provisions, ce qui a soutenu le secteur dans son ensemble. Secteur des Métaux & Mines Les prix de l'or (GLD) ont atteint un nouveau record nocturne, en hausse de plus de 60% depuis le début de l'année et dépassant 4 350 dollars l'once pour la première fois ce matin, donnant un coup de pouce aux mineurs de métaux précieux (Newmont Corporation (NEM), Agnico Eagle Mines (AEM), Yamana Gold (AUY), Coeur Mining (CDE), Pan American Silver (PAAS), Silvercorp Metals (SVM)). Cependant, les prix ont ensuite chuté, entraînant une baisse des prix des métaux précieux et des mineurs. Dans le secteur de l'acier, Commercial Metals Company (CMC) a été relevé à Acheter chez Citigroup avec un objectif de cours de 65 dollars, car on observe une histoire émergente de flux de trésorerie disponibles et de désendettement après les acquisitions transformatrices de béton précontraint. Citigroup note que le principal vent contraire est l'arrivée de 600 000 tonnes de nouvelle capacité de barres d'armature de Hybar, mais cela reste gérable. Secteur de l'Aérospatial et des Drones AST SpaceMobile (ASTS) a été dégradé à Sous-pondérer de Surpondérer chez Barclays. Bien que le marché direct vers les cellulaires s'avère être une opportunité très attractive et qu'AST possède des actifs clés pour réussir, la valorisation de l'action est devenue excessive. Intuitive Machines (LUNR) a été relevé à Acheter de Conserver chez Deutsche Bank avec un objectif de cours relevé à 18 dollars contre 6 dollars précédemment. Deutsche Bank voit une configuration attractive pour les trois à six prochains mois, soutenue par des catalyseurs commerciaux clairs pour ce qu'ils appellent un gagnant séculaire dans le marché de l'exploration spatiale. Rocket Lab USA (RKLB) a vu son objectif de cours relevé à 75 dollars contre 50 dollars chez Keybanc après une réunion avec la direction lors du Catalina Space Mixer de la semaine dernière. Keybanc estime que la solide position de trésorerie de l'entreprise soutient ses investissements de croissance en cours, ses éventuelles acquisitions et ses futures initiatives. Secteur du Papier & Emballage Raymond James a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur du papier et de l'emballage : Sonoco Products Company (SON) : Dégradé à Performance de Marché de Surperformance. Raymond James estime que les BPA du troisième trimestre et de 2025 sont projetés en dessous du consensus en raison de contributions inférieures aux attentes de SMP EMEA et de volumes plus faibles dans d'autres segments.

Graphic Packaging Holding Company (GPK) : Dégradé à Performance de Marché. La dégradation offre une différenciation limitée car le sentiment sur Graphic Packaging s'est déjà détérioré.

Silgan Holdings (SLGN) : Dégradé à Surperformance de Fort Acheter. Bien que Raymond James reste constructif, il adopte une approche plus conservative et tient compte de certains éléments discrets qui sont apparus au deuxième trimestre. Stifel a relevé International Paper (IP) à Acheter de Conserver, estimant que l'entreprise approche un point de bascule pour la réflexion stratégique visant à améliorer les profits et les marges.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."