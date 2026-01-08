RTX Corp et Lockheed Martin ont effacé leurs pertes et affichent de solides gains.

Les critiques sur les dividendes et rachats d’actions ont d’abord déclenché un net sell-off.

Les valeurs de défense américaines ont connu une forte volatilité après les déclarations de Donald Trump.

Les actions du secteur de la défense aux États-Unis ont vécu une séance particulièrement mouvementée à la suite des déclarations successives de Donald Trump. En l’espace de quelques heures, les investisseurs sont passés d’un scénario de risque réglementaire accru à une perspective de croissance budgétaire exceptionnelle, provoquant un retournement spectaculaire des cours.

🎢 Une séance sous haute volatilité pour la défense américaine

Un sell-off initial déclenché par les critiques de Trump

Dans un premier temps, les propos du président américain ont provoqué une forte vague de ventes sur les grandes valeurs de la défense. Donald Trump a publiquement critiqué les politiques de dividendes élevés et de rachats d’actions massifs pratiquées par les principaux contractants militaires, affirmant qu’il ne les autoriserait plus tant que ces groupes n’investiraient pas davantage dans les capacités de production d’armements de nouvelle génération.

Les investisseurs ont immédiatement interprété ces déclarations comme une intervention politique directe, susceptible d’augmenter les dépenses d’investissement (CapEx) et de peser sur la rentabilité à court et moyen terme. Des titres comme Lockheed Martin (LMT.US) et RTX Corp (RTX.US) ont alors reculé de plusieurs pourcents durant la séance.

La remise en cause du modèle de retour aux actionnaires

Au-delà de la baisse immédiate des cours, le message envoyé par Trump a semé le doute sur la pérennité du modèle de création de valeur actionnariale du secteur. La perspective d’un encadrement plus strict des dividendes et des buybacks a accru la prime de risque exigée par le marché, alimentant la nervosité jusqu’à la clôture du cash session.

💰 Le catalyseur clé : un budget défense massif en 2026

Une annonce qui change la donne

Environ une heure plus tard, le ton a radicalement changé. Donald Trump a déclaré que, grâce aux recettes issues des droits de douane, le budget de la défense américaine pour 2026 pourrait atteindre 1,500 milliards de dollars, contre 1,000 milliards USD précédemment envisagés.

Cette annonce a immédiatement déclenché un revirement haussier sur l’ensemble du secteur. Les investisseurs ont rapidement intégré qu’un tel niveau de dépenses offrirait une visibilité exceptionnelle sur les carnets de commandes, compensant largement les contraintes potentielles sur la politique de distribution de capital.

Un retournement rapide des marchés

À la suite de ces propos, les actions de défense ont bondi de 5% ou plus après la clôture, effaçant la quasi-totalité des pertes enregistrées plus tôt dans la séance. Ce mouvement souligne à quel point le secteur reste extrêmement sensible aux perspectives budgétaires fédérales.

🏭 RTX Corp au cœur des tensions… puis du rebond

Une cible directe des critiques présidentielles

Avant ce retournement, RTX Corp avait été particulièrement visée par Donald Trump, qui l’a décrite comme l’entreprise la plus réticente à suivre les recommandations du Department of War, préférant maintenir des politiques jugées excessives de dividendes et de rachats d’actions. Ces propos avaient accentué la pression baissière sur le titre.

Dans un premier temps, le marché a sanctionné RTX plus sévèrement que ses pairs, illustrant la crainte d’un traitement politique différencié entre contractants.

Un rebond désormais bien engagé

Depuis, la situation s’est complètement inversée. Les pertes ont été plus que compensées, et avant l’ouverture de Wall Street aujourd’hui, l’action RTX Corp progresse de près de 5%, évoluant autour de 194 USD. Ce mouvement confirme que la perspective d’un budget défense record l’emporte, pour l’instant, sur les risques réglementaires évoqués.

RTX Corp (RTX.US), H1

Source: xStation5

⚖️ Comment interpréter ce mouvement de marché ?

Entre risque politique et soutien budgétaire

La séance illustre parfaitement le dilemme auquel font face les investisseurs : d’un côté, un risque politique accru, avec une volonté affichée de réorienter la gestion du capital des entreprises de défense ; de l’autre, une augmentation massive des dépenses publiques, historiquement très favorable au secteur.

À court terme, le marché semble privilégier la visibilité des revenus futurs, surtout dans un contexte géopolitique tendu et de réarmement accéléré.

Un secteur toujours stratégique pour les investisseurs

Malgré la volatilité, les valeurs de défense conservent leur statut de secteur stratégique, soutenu par des contrats de long terme et des barrières à l’entrée élevées. Toutefois, l’épisode rappelle que la communication politique peut devenir un facteur de risque majeur, capable de provoquer des mouvements de marché violents en très peu de temps.

❓ FAQ

Pourquoi les actions de défense ont-elles d’abord chuté ?

Les investisseurs ont craint une intervention politique limitant les dividendes et augmentant les CapEx, ce qui pèserait sur la rentabilité.

Qu’est-ce qui a déclenché le rebond ?

L’annonce d’un budget défense 2026 de 1,500 milliards USD, bien supérieur aux attentes.

RTX Corp était-elle particulièrement exposée ?

Oui, Trump a explicitement critiqué RTX, accentuant la pression initiale sur le titre.

Le risque politique a-t-il disparu ?

Non, mais il est pour l’instant éclipsé par la perspective de dépenses publiques massives.

La volatilité peut-elle se poursuivre ?

Oui, tant que les annonces politiques resteront imprévisibles, le secteur restera sensible aux déclarations de l’exécutif.