Secteur des Chaussures & Habillement Révisions des recommandations pour Gap Inc. (GAP) : GAP a été dégradé à Poids égal de Surpondérer chez Barclay's. La banque estime que le scénario haussière précédent pour des marges d'exploitation à deux chiffres d'ici l'exercice fiscal 2026 n'est plus d'actualité.

: Raymond James a réduit les estimations de BPA pour ANF et AEO avant la publication des résultats du deuxième trimestre, en raison de l'impact des tarifs douaniers. Secteur de l'Uranium/Énergie Annonces de Kazatomprom : Le groupe a montré une force précoce (CCJ, DNN, UEC, UUUU, URA, LEU) après que Kazatomprom a réduit sa production prévue pour 2026 de 8 millions de livres d'U₃O₈ (~10%), ce qui représente environ 6-8% de l'offre mondiale. Kazatomprom a également rapporté un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs, mais a maintenu sa guidance de production. La baisse du bénéfice et du chiffre d'affaires était principalement due à une baisse des volumes de ventes, selon l'entreprise.

