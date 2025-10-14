Points clés Chimie : Les actions d'Orion Engineered Carbons (OEC) ont chuté après une baisse inattendue de l'EBITDA ajusté au troisième trimestre, en raison de volumes plus faibles et de la faiblesse de l'industrie du pneu en Occident.

Secteur de la Chimie Les actions d'Orion Engineered Carbons (OEC) ont chuté après avoir annoncé un EBITDA ajusté pour le troisième trimestre de 55 millions de dollars, bien en dessous du consensus de 70,9 millions de dollars. Les résultats ont été affectés par des volumes plus faibles, partiellement dus à la faiblesse de l'industrie du pneu en Occident et à la réévaluation des stocks liée aux prix du pétrole. La guidance pour l'EBITDA ajusté de l'année complète est de 220 à 235 millions de dollars, contre une estimation de 269 millions de dollars. Bank of America a effectué plusieurs changements dans le secteur avant le troisième trimestre : RPM International (RPM) : Relevé à Acheter.

: Relevé à Acheter. FMC Corporation (FMC) : Relevé à Neutre.

: Relevé à Neutre. Huntsman Corporation (HUN) : Dégradé à Sous-performer.

: Dégradé à Sous-performer. Albemarle (ALB), Nutrien (NTR) et Westlake (WLK) : Dégradés à Neutre. Element Solutions (ESI) reste le choix préféré de Bank of America, qui est positivement disposé envers le lithium et les phosphates, voyant un potentiel pour des cycles haussiers structurels, mais avec moins de conviction à court terme. Secteur de l'Investissement Oppenheimer a relevé les actions d'Ares Management (ARES) et Hamilton Lane (HLNE) à Surperformance de Neutre après un récent repli en septembre, suite à une forte hausse après l'élection de novembre 2024. Oppenheimer estime que, avec le récent repli où les actions sont désormais à une multiple relatif de 108% en moyenne (contre 140% avant septembre), cela marque un point d'entrée attractif. BlackRock (BLK) a rapporté un BPA ajusté pour le troisième trimestre de 11,55 dollars, contre un consensus de 11,31 dollars. Les revenus du troisième trimestre ont été de 6,51 milliards de dollars, contre une estimation de 6,29 milliards de dollars. Les actifs sous gestion (AUM) ont augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre un record de 13,46 billions de dollars, contre 11,48 billions de dollars l'année précédente. Secteur des Industriels Oppenheimer a dégradé Carrier (CARR) de Surperformance à Neutre avant le troisième trimestre, tout en désignant Caterpillar (CAT) et Modine (MOD) comme ses choix préférés dans la prévision des résultats. Oppenheimer a déclaré que les actions liées à l'efficacité industrielle et à l'infrastructure d'IA ont surperformé, tandis que les noms liés à la construction résidentielle ont pris du retard. Ils s'attendent à ce que les fondamentaux du troisième trimestre s'alignent largement avec ces tendances et ont relevé les objectifs de cours pour AAON, MOD, VRT et ROK, tout en dégradant CARR à Neutre. Secteur des Logiciels Barclays a publié une prévision pour le troisième trimestre, voyant des configurations positives pour Tyler Technologies (TYL), Check Point Software (CHKP), Varonis Systems (VRNS) et Hang Seng (HNGE). Barclays a dégradé CyberArk (CYBR) à Poids égal et EverCommerce (EVCM) à Sous-pondérer, et a réinstauré une recommandation de Surpondérer pour Wayfair (WAY). La firme a exprimé un fort intérêt pour TYL, estimant que les réservations SaaS pourraient s'améliorer dans la deuxième moitié de l'année à mesure que les comparaisons deviennent plus favorables et que les préoccupations concernant DOGE s'estompent, ce qui pourrait aider à inverser la tendance de l'action. Les vérifications pour CHKP ont été solides et les transactions différées pourraient entraîner une croissance de 10% des facturations au troisième trimestre. Barclays continue d'apprécier VRNS car les vérifications ont été positives avec l'intérêt pour l'IA générative, et ils voient un potentiel de hausse pour le guide ARR de l'exercice 2025. Pour HNGE, ils suivent désormais les données de téléchargement d'applications qui montrent une activité meilleure que la saisonnalité au troisième trimestre, soutenant potentiellement de meilleures facturations. EVCM a été dégradé en raison de la baisse continue de la croissance des revenus et des taux de rétention, combinée à une liquidité limitée et à un manque de catalyseurs.

