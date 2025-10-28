Points clés Chimie : Les actions d'Olin (OLN) ont chuté après des résultats mitigés pour le troisième trimestre et une guidance plus faible, tandis que Celanese (CE) annonce l'arrêt de ses opérations de fabrication dans son usine de fibres d'acétate de Lanaken en raison d'une demande en baisse et d'une incertitude réglementaire.

: Les actions d'Olin (OLN) ont chuté après des résultats mitigés pour le troisième trimestre et une guidance plus faible, tandis que Celanese (CE) annonce l'arrêt de ses opérations de fabrication dans son usine de fibres d'acétate de Lanaken en raison d'une demande en baisse et d'une incertitude réglementaire. Métaux Précieux/Mines : Les actions des mineurs d'or et d'argent (AEM, AG, CDE, HL, NEM, WPM) ont reculé, suivant la baisse des prix des métaux, l'argent atteignant des bas de un mois.

: Les actions des mineurs d'or et d'argent (AEM, AG, CDE, HL, NEM, WPM) ont reculé, suivant la baisse des prix des métaux, l'argent atteignant des bas de un mois. Industriels : A. O. Smith (AOS) a rapporté des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec un BPA supérieur aux attentes mais des revenus inférieurs, et une révision à la baisse de sa perspective de revenus pour l'exercice 2025.

Secteur de la Chimie Olin (OLN) : Les actions ont chuté après des résultats mitigés pour le troisième trimestre et une guidance plus faible. Le BPA ajusté du troisième trimestre était de 222,4 millions de dollars contre une estimation de 187,8 millions de dollars, avec des revenus de 1,713 milliard de dollars contre une estimation de 1,735 milliards de dollars. La guidance de l'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre est de 110 à 130 millions de dollars contre une estimation de 166,65 millions de dollars.

Celanese (CE) : Annonce son intention de cesser ses opérations de fabrication dans son usine de fibres d'acétate de Lanaken, ce qui pourrait affecter 160 employés, en raison d'une demande en baisse et d'une incertitude réglementaire.

Sherwin-Williams (SHW) : A dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, soutenu par une forte demande de la part des peintres professionnels et des ventes plus élevées dans son activité de revêtements de protection, tout en resserrant sa perspective de BPA pour l'exercice.

Eastman Chemical (EMN) : Remplace CAL dans le S&P SmallCap 600. Secteur des Métaux Précieux/Mines Les actions des mineurs d'or et d'argent (Agnico Eagle Mines (AEM), First Majestic Silver (AG), Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL), Newmont (NEM), Wheaton Precious Metals (WPM)) ont reculé, suivant la baisse des prix des métaux. L'argent a atteint des bas de un mois alors que les investisseurs se tournent vers la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine cette semaine. L'or a connu une vente importante au cours des six derniers jours, les investisseurs réalisant des profits après une performance exceptionnelle cette année. Secteur des Industriels A. O. Smith (AOS) : A rapporté des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec un BPA supérieur aux attentes mais des revenus inférieurs. L'entreprise est prudente quant au reste de l'année, principalement en raison des vents contraires persistants sur le marché chinois. La perspective de revenus pour l'exercice 2025 est révisée à la baisse à 3,8-3,85 milliards de dollars contre 3,85-3,93 milliards de dollars précédemment, et la perspective de BPA ajusté pour l'exercice 2025 est resserrée à 3,70-3,85 dollars contre 3,70-3,90 dollars précédemment.

Caterpillar (CR) : A affiché un dépassement opérationnel du BPA de 0,13 dollar, mené par des ventes organiques et une hausse des OP$/OPM dans les deux segments. Les commandes ont augmenté de près de 2% en glissement annuel, avec un carnet de commandes organique en hausse de 16%.

Waste Management (WM) : A manqué les attentes sur les revenus et les bénéfices pour le troisième trimestre, avec un BPA ajusté de 1,98 dollar contre une estimation de 2,02 dollars et des revenus de 6,443 milliards de dollars contre une estimation de 6,504 milliards de dollars. La guidance des revenus pour l'exercice est de 25,275 milliards de dollars contre une estimation de 25,392 milliards de dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."