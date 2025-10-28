Résumé quotidien – Wall Street progresse avant la publication des résultats des « Magnificent Seven »

Points clés Les marchés boursiers américains approchent des niveaux records, les investisseurs anticipant de solides résultats d'entreprises et d'éventuelles baisses des taux de la Fed.

OpenAI renforce son partenariat avec Microsoft grâce à un transfert d'actions d'une valeur de 135 milliards de dollars, tandis que UnitedHealth et Cameco annoncent des résultats supérieurs aux prévisions.

Les indices boursiers européens ont affiché des performances mitigées aujourd'hui, clôturant la séance en légère baisse après avoir atteint des niveaux records lundi. L'Euro Stoxx 50 a reculé d'environ 0,12 %. Parmi les marchés individuels, le DAX allemand a perdu environ 0,1 %, le CAC 40 français a reculé de 0,3 %, tandis que le FTSE 100 britannique a légèrement progressé de 0,4 %.

La saison des résultats aux États-Unis entre dans une phase critique. Demain, Microsoft publiera son rapport trimestriel, suivi par d'autres sociétés du « Magnificent Seven » dans les prochains jours.

OpenAI a transféré 27 % de ses actions à Microsoft, pour une valeur de 135 milliards de dollars, renforçant ainsi son partenariat stratégique et l'accès de Microsoft à des technologies clés en matière d'intelligence artificielle, tout en conservant son indépendance.

Les actions de UnitedHealth Group ont augmenté à la suite de ses résultats du troisième trimestre 2025, qui ont dépassé les attentes des analystes.

Le titre Cameco a bondi d'environ 20 % pour atteindre un niveau record après l'annonce d'un partenariat stratégique avec le gouvernement américain, Brookfield et Westinghouse, impliquant des contrats potentiels d'une valeur de 80 milliards de dollars.

Les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de 0,4 % en août, défiant les prévisions d'une baisse de 0,1 %, ce qui constitue une surprise positive après des mois de légères baisses.

L'indice de confiance des consommateurs américains pour octobre s'est établi à 94,6, dépassant les attentes du marché qui tablaient sur 93,4, mais en baisse par rapport au chiffre révisé de septembre qui était de 95,6. Le sentiment des consommateurs reste inférieur à 100, ce qui indique une prudence dans les dépenses.

Selon GfK, le sentiment des consommateurs en Allemagne est tombé en dessous des prévisions en raison des tensions géopolitiques, des craintes inflationnistes et des inquiétudes liées à la sécurité de l'emploi, ce qui a tempéré l'optimisme économique.

Le prix du pétrole brut Brent a chuté à environ 64,30 dollars le baril, soit une baisse d'environ 2 % par rapport à la veille. Le pétrole reste sous pression en raison des anticipations d'une nouvelle augmentation de la production de l'OPEP+, qui contrebalance le sentiment positif suscité par les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le prix de l'or a reculé d'environ 1 % pour s'établir à environ 3 971 dollars l'once , s'échangeant entre 3 901 et 4 034 dollars, tandis que l'argent a progressé d'environ 0,5 % pour atteindre environ 47,06 dollars l'once.

, s'échangeant entre 3 901 et 4 034 dollars, tandis que l'argent a progressé d'environ 0,5 % pour atteindre environ 47,06 dollars l'once. Le bitcoin a progressé d'environ 1,3 % pour s'établir à environ 114 500 dollars, tandis que l'ethereum a légèrement reculé, perdant environ 0,1 % pour s'établir à environ 4 123 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."