Santé INCY (Incyte) -7% Incyte a relevé ses prévisions annuelles pour son traitement contre le cancer du sang, Jakafi, à 3,05–3,8 Md$ (contre 3,0–3,5 Md$ précédemment), grâce à une demande robuste. Cependant, la société a également annoncé l’arrêt de trois programmes de développement de médicaments, ce qui a tempéré l’optimisme des investisseurs. Assurance EG (Everest Group) -9% Everest a enregistré une charge de réserves de 478 M$, principalement liée à des sinistres aux États-Unis dans son activité assurance. Par ailleurs, l’entreprise a finalisé une couverture ADC de 1,2 Md$ et vendu à AIG les droits de renouvellement d’un portefeuille de 2 Md$ dans son assurance de détail. Ces mouvements reflètent des défis persistants dans son activité souscription. Technologie AMKR (Amkor Technology) -9% Amkor a publié des résultats du T3 supérieurs aux attentes, avec des ventes légèrement au-dessus des prévisions. Cependant, le CEO Giel Rutten a annoncé son départ à la retraite à la fin de l’année, introduisant une incertitude sur la direction future de l’entreprise. Biens de consommation WM (Waste Management) -3% Waste Management a manqué les attentes au T3, avec un BPA ajusté de **1,98 ∗∗(vs2,02** (vs 2,02 ∗∗(vs2,02 attendu) et des revenus de 6,443 Md$ (vs 6,504 Md$). La société a également révisé à la baisse ses prévisions de revenus annuels à 25,275 Md$ (vs 25,392 Md$), reflétant des pressions opérationnelles.

DHI (D.R. Horton) -2% D.R. Horton a affiché des résultats mitigés au T4, avec un BPA de **3,04 ∗∗(infeˊrieurauconsensusde3,29** (inférieur au consensus de 3,29 ∗∗(infeˊrieurauconsensusde3,29) malgré des revenus solides de 9,7 Md$ (vs 9,42 Md$ attendu). Le CEO a indiqué que la demande de logements neufs reste affectée par des contraintes d’accessibilité et un sentiment prudent des consommateurs. Les incitations commerciales devraient rester élevées en 2026. Médias et loisirs RCL (Royal Caribbean) -8% Royal Caribbean a déçu avec une prévision de BPA ajusté pour le T4 entre 2,74 et2,79et 2,79et2,79, en dessous des estimations de 2,89 Santé (Dispositifs médicaux) PHG (Philips) -5% Philips a reçu une lettre d’avertissement de la FDA concernant des problèmes dans ses installations de production de dispositifs médicaux. Cette nouvelle ravive les craintes sur les retards réglementaires et les coûts de conformité. Agriculture OLN (Olin Corporation) -14% Olin a publié des résultats mitigés au T3, avec un BPA ajusté de 222,4 M$ (supérieur aux 187,8 M$ attendus) mais des revenus de 1,713 Md$ (légèrement inférieurs aux 1,735 Md$ estimés). La société a abaissé sa guidance pour le T4, prévoyant un EBITDA ajusté entre 110 et 130 M$, bien en dessous des 166,65 M$ attendus, ce qui a fortement déçu les investisseurs. Finance GLXY (Galaxy Digital) -8% Galaxy Digital a annoncé une offre privée de 1 Md$ de notes senior échangeables, une opération qui dilue potentiellement la valeur pour les actionnaires existants et reflète un besoin de financement dans un contexte de marché volatile pour les crypto-actifs. Immobilier RMBS (Rambler Metropolitan Bank) +11% Note : L’action est en hausse, mais incluse pour contexte. Rambler a publié un BPA du trimestre de juin en ligne avec les attentes et une prévision pour décembre légèrement supérieure au consensus (+0,02 $). Wells Fargo a noté que, après une hausse de 77 % depuis les résultats du T2 et une valorisation à 31 fois son BPA 2027 révisé en hausse, un recul technique n’est pas surprenant.

