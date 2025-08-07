Secteur de la crypto Les actifs crypto tels que Bitcoin, Ethereum et d'autres ont progressé après que le président Trump a annoncé qu'il signerait un décret exécutif permettant les cryptomonnaies dans les plans de retraite 401(k). Dans les actualités boursières, les actions de CIFR étaient actives après la publication des résultats trimestriels. Le secteur dans son ensemble était solide grâce aux commentaires de Trump. Les actions de COIN, MARA, RIOT, CLSK, IREN, etc. ont également été actives. Secteur du solaire Résultats de Sunrun (RUN) : RUN a progressé après avoir rapporté une valeur contractée du deuxième trimestre et une guidance fiscale 2025 significativement supérieures aux attentes grâce à un taux d'attachement record pour le stockage, des volumes plus élevés et des coûts d'exploitation plus bas.

CI : objectif réduit à 330 dollars contre 384 dollars précédemment.

ELV : objectif réduit à 342 dollars contre 505 dollars précédemment.

HUM : objectif réduit à 300 dollars contre 316 dollars précédemment.

MOH : objectif réduit à 228 dollars contre 330 dollars précédemment.

UNH : objectif réduit à 300 dollars contre 350 dollars précédemment. Mizuho a également réduit ses estimations, notant que bien que les tendances de coût élevé étaient une préoccupation avant le deuxième trimestre 2025, l'élément clé supplémentaire après la publication des résultats est le manque de conviction pour le BPA de 2026 en raison des changements dans les pools de risque à la fois dans l'échange de santé individuel (HIX) et Medicaid. Une pression inattendue et continue des réévaluations de Medicaid a entraîné un changement dans le pool de risque sous-jacent, ce qui a entraîné une acuité accrue dans Medicaid. Cela, couplé à une utilisation plus élevée dans HIX et Medicaid, réduit la visibilité du BPA. Secteur de la chimie Résultats de CF Industries (CF) : CF a rapporté un BAIIDA ajusté du deuxième trimestre de 761 millions de dollars (en hausse de 1% en glissement annuel) contre un consensus de 785 millions de dollars, grâce à un volume de ventes positif (+3% en glissement annuel) et à des prix légèrement plus élevés.

