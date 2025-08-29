Résumé quotidien : le secteur technologique affecte Wall Street. L'or et l'argent enregistrent une hausse.

La séance de trade européenne s'est terminée en baisse, les vendeurs ayant dominé presque dès le début. Le DAX allemand a reculé de près de 0,6 %, le CAC40 français a perdu près de 0,8 % et le FTSE britannique a reculé de plus de 0,3 %.

allemand a reculé de près de 0,6 %, le français a perdu près de 0,8 % et le britannique a reculé de plus de 0,3 %. Aux États-Unis, les principaux indices sont également sous pression en cette dernière séance de la semaine. Le NASDAQ 100 (US100) a perdu plus de 1,2 %, tandis que le Dow Jones et l'US500 ont également reculé. Les valeurs technologiques pèsent sur le marché, entraînées par les fortes baisses des semi-conducteurs et des logiciels.

Nvidia affiche une baisse de plus de 3 %, Taiwan Semiconductor enregistre des pertes similaires, Broadcom recule de plus de 4 %, tandis qu'Oracle a chuté de près de 6,5 %. Les secteurs les plus performants aujourd'hui sont l'énergie (malgré une légère baisse des prix du pétrole et du gaz) et la santé.

Les données américaines publiées aujourd'hui sont mitigées. L'indice d'inflation PCE a été conforme aux prévisions, tandis que les revenus et les dépenses des particuliers n'ont pas réservé de surprises. Cependant, l'enquête de l'université du Michigan a révélé une baisse de la confiance des consommateurs et des anticipations d'inflation. Données américaines (juillet) :

Indice des prix PCE en glissement annuel : 2,6 % (prévisions : 2,6 % ; précédent : 2,6 %)

PCE en variation mensuelle : 0,2 % (prévision : 0,2 % ; précédent : 0,3 %)

PCE de base en variation annuelle : 2,9 % (prévision : 2,9 % ; précédent : 2,8 %)

Dépenses de consommation en variation mensuelle : 0,5 % (prévision : 0,5 % ; précédent : 0,3 %)

Revenu personnel en variation mensuelle : 0,4 % (prévision 0,4 % ; précédent 0,3 %)

Consommation personnelle réelle en variation mensuelle : 0,3 % (prévision 0,3 % ; précédent 0,1 %)

Stocks de détail hors automobile (préliminaire) : 0,1 % (précédent -0,1 %)

Stocks de gros en variation mensuelle (préliminaire) : 0,2 % (prévision : 0,1 % ; précédent : 0,1 %)

Balance commerciale préliminaire : -103,60 milliards de dollars (prévision : -90,2 milliards de dollars ; précédent : -84,85 milliards de dollars)

Le dollar américain est en baisse de près de 0,1 %, tandis que l'EURUSD progresse. Les métaux précieux sont en hausse, l'or gagnant plus de 0,8 % à plus de 3 450 $ l'once et l'argent dépassant des niveaux jamais vus depuis l'automne 2011, tradeant à près de 40 $ l'once.

Dans le domaine des matières premières agricoles, le maïs est au centre de l'attention, en hausse après que les données de Pro Farmer ont indiqué des récoltes inférieures aux projections de l'USDA et à la suite du dernier rapport COT, qui a montré que les fonds gérés augmentaient leurs positions acheteuses tout en réduisant considérablement leurs positions courtes.

Sur le marché des cryptomonnaies, les pertes dominent. Le bitcoin a reculé à 108 000 dollars, la plupart des altcoins, y compris l'ethereum et le dogecoin, étant également sous pression.

Indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan (août) : 58,2 (prévision 58,6 ; précédent 58,6)

Conditions actuelles : 61,7 (prévisions 60,8 ; précédent 60,9)

Prévisions : 55,9 (prévisions 57,5 ; précédent 57,2)

Prévisions d'inflation à 1 an : 4,8 % (prévisions 5,0 % ; précédent 4,9 %)

Prévisions d'inflation à 5-10 ans : 3,5 % (prévisions : 3,9 % ; précédent : 3,9 %)

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."