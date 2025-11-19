Points clés Data Centers : NBIS, CIFR, RIOT, IREN et WYFI sont initiés à l’achat, misant sur la fourniture d’infrastructures HPC/AI et GPU pour clients majeurs et entreprises.

Utilities / Nucléaire : CEG bondit après un prêt fédéral de 1 Md$ pour relancer Three Mile Island, tandis qu’OKLO et PPL annoncent de nouvelles initiatives énergétiques.

Investissements / Lithium : Brookfield BAM et NVDA investissent dans un fonds infrastructure AI, OWL annule une fusion, et SQM & LAC profitent de la hausse des prix du lithium.

Data Centers / Technologie d’infrastructure NBIS initié à Outperform , objectif 175 $, suite à un contrat de ~17,4 Mds$ avec MSFT pour GPUaaS et ~3 Mds$ avec META , positionnant l’entreprise comme fournisseur clé de services AI.

CIFR initié à Outperform , objectif 30 $, ancien minier Bitcoin désormais focalisé sur une pipeline de 3,8 GW pour HPC/AI .

RIOT (OP $25), IREN (OP $80), WYFI (OP $37) : cinq anciens acteurs du minage de Bitcoin exploitant espace et énergie critique pour déploiement de GPU clusters. Utilities / Nucléaire Constellation Energy (CEG) bondit après annonce d’un prêt fédéral de 1 Md$ pour relancer Three Mile Island , partiellement fondu en 1979.

PPL propose un placement privé de 1 Md$ de Senior Notes échangeables .

OKLO signe un contrat contraignant avec Siemens Energy pour le système de conversion de puissance de la centrale Aurora. Investissements Brookfield Asset Management (BAM) lance un fonds d’infrastructure AI , NVDA et Kuwait Investment investissant en tant que partenaires fondateurs, ciblant 10 Mds$ en equity , dont 5 Mds$ déjà levés.

Blue Owl (OWL) progresse après que CNBC rapporte l’annulation de la fusion de ses deux fonds de crédit privé, initialement planifiée pour consolider OBDC II dans OBDC. Lithium SQM publie un EBITDA ajusté Q3 404,1 M$ vs 402,3 M$ , revenus +8,9 % à 1,17 Md$, bénéfice net 178,4 M$ , soutenu par la hausse des prix moyens du lithium .

LAC relevé à Hold par Canaccord, la firme souligne la dynamique positive du secteur lithium et recommande aux investisseurs de réévaluer leur exposition .

SGML voit également ses actions sauter après des nouvelles positives du secteur.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."