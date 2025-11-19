Circle Internet Group est une fintech spécialisée dans les stablecoins et les infrastructures blockchain, principalement connue pour l’émission de l’USDC, l’un des plus importants stablecoins du marché. L’entreprise a enregistré une forte croissance de ses revenus grâce à l’adoption croissante des paiements blockchain et à l’augmentation de la circulation de l’USDC. Introduite en Bourse en juin 2025 à 31 $, l’action a ensuite connu un rallye spectaculaire jusqu’à atteindre 300 $. Depuis ce sommet, le cours ne fait que corriger. Aujourd’hui, le titre recule de 10 %, sur fond de concurrence accrue sur le marché des stablecoins et de baisse des taux, deux éléments qui pèsent sur sa rentabilité projetée. Le marché anticipe un résultat net négatif proche de 200 millions de dollars cette année, en raison de charges exceptionnelles et d’une hausse des dépenses opérationnelles. Malgré ce repli, la valorisation demeure importante, avec un multiple de 64x le P/E 2026 et 33x le P/E 2027. CRCL.US (Intervalle D1) Source: xstation5

