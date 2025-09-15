Secteur des Disques Durs/Mémoire Suite à la hausse de 10% des prix de la NAND par SanDisk (SNDK) et au gel des prix d'une semaine par Micron Technology (MU), Western Digital (WDC) est devenu la troisième entreprise à agir. Selon des sources industrielles rapportées par TrendForce, WDC a notifié ses clients qu'elle augmentera progressivement les prix de tous ses produits de disques durs, avec effet immédiat. Bank of America a relevé sa prévision d'expédition de disques durs pour l'année 2025 à 1 602 exaoctets (EB), soit une augmentation de 28% en glissement annuel, contre une précédente prévision de 1 575 EB (+26% en glissement annuel). La banque voit également une marge de progression supplémentaire, car la demande continue de dépasser l'offre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Secteur des Transports Chemins de fer : Union Pacific (UNP) a été relevé à Acheter chez Citigroup, qui estime que le ratio risque/rendement est trop attractif pour être ignoré. Citi a relevé sa recommandation en raison des événements récents qui ont défini les lignes directrices selon lesquelles UP-NS fera face aux régulateurs. La récente baisse du cours de l'action l'a rendu attrayant, et la forte performance opérationnelle de UNP laisse présager de bons résultats pour le troisième trimestre 2025 ainsi qu'une probabilité élevée de succès de l'intégration en cas d'approbation de la transaction.

Lignes aériennes : Alaska Air Group (ALK) a indiqué qu'elle prévoyait un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre à l'extrémité inférieure de la fourchette de 1,00 à 1,40 dollar, contre un consensus de 1,35 dollar. Cette perspective est principalement due à des coûts de carburant élevés et à des défis opérationnels durant l'été, qui ont pesé sur les coûts unitaires. Les marges de raffinage sur la côte Ouest sont restées élevées en raison des perturbations continues dans les raffineries. Secteur de l'Aérospatiale Les actions d'Archer Aviation (ACHR) et Joby Aviation (JOBY) ont prolongé leurs gains de vendredi après que l'administration Trump a annoncé un nouveau programme pilote pour accélérer le déploiement des taxis aériens volants, alors que les entreprises travaillent à répondre aux défis réglementaires pour la mobilité aérienne avancée. La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que le programme inclurait au moins cinq projets issus de partenariats public-privé avec des gouvernements locaux et des entreprises du secteur privé pour permettre des opérations sûres pour les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL). Secteur de l'Équipement Pétrole & Gaz Mizuho a effectué plusieurs changements de recommandations après avoir mis à jour ses perspectives de prix des matières premières et les valorisations des actions, tout en maintenant une légère préférence pour les actions liées au gaz. CNX Resources (CNX) : Relevé à Neutre.

: Relevé à Neutre. TALO : Dégradé à Neutre.

: Dégradé à Neutre. CVI : Dégradé à Sous-performant. Mizuho note que la baisse des prix du pétrole d'ici début 2026, face à une offre accrue de l'OPEP+, est devenue une opinion tellement consensuelle que certains investisseurs sont prêts à regarder au-delà de cette faiblesse vers un potentiel rebond. Pendant ce temps, la prise de bénéfices dans les E&P de gaz au cours de l'été a suscité des craintes d'une rotation complète hors du 'commerce de gaz'. Mizuho réitère ses choix préférés : ConocoPhillips (COP), Chord Energy (CHRD) et Coterra Energy (CTRA).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."