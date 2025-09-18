Secteur des Logiciels Les actions des sociétés de logiciels CrowdStrike (CRWD), MongoDB (MDB) et Zoom (ZM) ont été actives alors que les analystes évaluaient les annonces faites lors de leurs conférences utilisateurs respectives. CrowdStrike (CRWD) : Lors de son Fal.Con Day 2 et de la session investisseurs, CrowdStrike a fourni une guidance pour le chiffre d'affaires annuel récurrent net (NNARR) pour l'exercice 2027 avec une croissance de 20% en glissement annuel, contre un consensus de +14% en glissement annuel. L'entreprise a également introduit un objectif de chiffre d'affaires récurrent (ARR) pour l'exercice 2036 de 20 milliards de dollars, soit un TCAC de 15%.

Zoom (ZM) : Zoom a organisé son événement Zoomtopia, suivi d'une session investisseurs après la présentation principale.

MongoDB (MDB) : Lors de son MongoDB.Local, MongoDB a fait des annonces clés sur ses produits, incluant AMP pour accélérer les migrations de bases de données relationnelles, la version 8.2 pour des performances plus rapides, et la recherche vectorielle. Secteur du Calcul Quantique IonQ (IONQ) : Les actions d'IonQ ont prolongé leurs gains récents après l'annonce de la signature d'un mémorandum d'entente (MOU) avec le Département de l'Énergie des États-Unis pour faire avancer le développement et le déploiement de technologies quantiques dans l'espace.

Rigetti Computing (RGTI) : Rigetti a annoncé avoir obtenu un contrat de 5,8 millions de dollars sur trois ans de l'Air Force Research Laboratory (AFRL) pour faire progresser les réseaux quantiques supraconducteurs. Secteur de l'Assurance Allstate (ALL) : Allstate a estimé les pertes catastrophiques pour le mois d'août à 213 millions de dollars, soit 168 millions de dollars après impôts.

Progressive (PGR) : Progressive a été dégradé à Poids égal de Surpondérer chez Wells Fargo. Wells Fargo estime que la croissance du portefeuille de polices en vigueur (PIF) devrait continuer à ralentir, reflétant une prise de taux moins élevée sur le marché et la croissance d'autres acteurs (Geico a été en mode croissance cette année). La saisonnalité joue également un rôle, avec une croissance généralement plus forte au début de l'année.

Radian Group (RDN) : Radian a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Inigo Limited, un assureur spécialisé très rentable de Lloyd's, pour 1,7 milliard de dollars dans une transaction principalement en cash.

AXIS Capital (AXS) : AXIS Capital a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions de dollars. Secteur des Utilities NRG Energy (NRG) : NRG a relevé sa guidance pour 2025 à 7,55-8,15 dollars (contre 6,75-7,75 dollars précédemment), contre un consensus de 7,79 dollars. L'entreprise a également relevé sa prévision d'EBITDA ajusté pour 2025 à 3,88-4,03 milliards de dollars contre 3,725-3,975 milliards de dollars précédemment, et sa guidance de revenu net ajusté pour 2025 à 1,47-1,59 milliard de dollars. La révision de la guidance reflète une performance exceptionnelle de l'entreprise dans tous les segments.

Pacific Gas and Electric (PCG) : PCG a été relevé de Sous-pondérer à Poids égal chez Morgan Stanley. Morgan Stanley se dit plus à l'aise avec le cas d'investissement de PCG, notant que le fonds de roulement reconstitué, couplé à la décote actuelle d'environ 50% par rapport au ratio P/E du secteur, offre un ratio risque/rendement beaucoup plus favorable par rapport à la dégradation de l'action en février 2025.

Centrus Energy (LEU), Oklo (OKLO), NuScale Power (SMR), Nano Nuclear Energy (NNE) : Ces entreprises profitent de la force renouvelée dans le secteur nucléaire, soutenue par les besoins en énergie pour l'investissement dans l'IA.

