Secteur des logiciels de sécurité Révisions des recommandations pour Palo Alto Networks (PANW) : PANW a été relevé à Buy de Hold chez Deutsche Bank avec un objectif de cours relevé à 220 dollars contre 200 dollars précédemment. Deutsche Bank a souligné la bonne santé de l'entreprise, la qualité de sa direction et les perspectives positives de l'acquisition annoncée de CyberArk. Deutsche Bank a également noté que son enquête auprès des partenaires pour le secteur de la sécurité au sens large avant les bénéfices hors cycle du deuxième trimestre suggère un trimestre mitigé pour les entreprises de cybersécurité hors cycle dans sa couverture. La firme a déclaré qu'il n'y avait pas de surpassement clair, contrairement au trimestre précédent où CrowdStrike (CRWD) s'était démarqué des résultats de l'enquête de DBAB, bien que PANW et Zscaler (ZS) semblent avoir connu l'augmentation la plus notable. Secteur de l'aérospatiale et de la défense Révisions des recommandations par Bank of America : Bank of America a effectué plusieurs changements dans le secteur. La banque a dégradé Cadre Holdings (CDRE) à Underperform de Neutral avec un objectif de cours réduit à 26 dollars contre 38 dollars précédemment, citant des préoccupations persistantes concernant la croissance lente et l'environnement actuel des fusions et acquisitions. Bank of America a relevé V2X (VVX) à Buy de Neutral avec un objectif de cours relevé à 65 dollars contre 55 dollars précédemment, voyant dans le récent contrat de VVX un signe de sa capacité à remporter des marchés dans ses activités principales de logistique et de maintenance. La banque a également relevé son objectif de cours pour Huntington Ingalls Industries (HII) à 260 dollars contre 180 dollars précédemment, tout en maintenant une recomendation de Underperform sur les actions. Enfin, Bank of America a relevé son objectif de cours pour BWX Technologies (BWXT) à 220 dollars contre 155 dollars précédemment, tout en maintenant une recomendation de Buy sur les actions. Secteur de l'IT gouvernemental Révisions des recommandations pour CACI International (CACI) : CACI a été double relevé à Buy de Sell chez Goldman Sachs avec un objectif de cours relevé à 544 dollars contre 407 dollars précédemment. Goldman Sachs a déclaré que CACI est la mieux positionnée dans l'espace de l'IT gouvernemental et des services depuis le changement d'administration, avec un ratio de commande à facturation bien financé sur les douze derniers mois et des marges en expansion grâce à son pivot vers les technologies avancées.

: CACI a été double relevé à Buy de Sell chez Goldman Sachs avec un objectif de cours relevé à 544 dollars contre 407 dollars précédemment. Goldman Sachs a déclaré que CACI est la mieux positionnée dans l'espace de l'IT gouvernemental et des services depuis le changement d'administration, avec un ratio de commande à facturation bien financé sur les douze derniers mois et des marges en expansion grâce à son pivot vers les technologies avancées. Révisions des recommandations pour Peraton (PSN) : PSN a été dégradé à Neutral de Buy chez Goldman Sachs dans un contexte de prudence persistante pour l'IT gouvernemental et les services. Goldman Sachs a déclaré que la dégradation de PSN était due à l'incertitude entourant les perspectives de croissance de l'entreprise, car la dynamique de ses contrats en cours crée une accélération implicite dans le cœur de métier au second semestre 2025 qui pourrait être difficile à réaliser. Secteur de l'assurance Révisions des recommandations pour Brown & Brown (BRO) : BRO a été dégradé à Equal Weight de Overweight chez Wells Fargo, qui estime que la croissance organique devrait être inférieure à celle de ses pairs à court terme en raison de la surconcentration dans le sud et les biens immobiliers. Wells Fargo préfère d'autres courtiers rapportant une croissance organique plus forte.

: BRO a été dégradé à Equal Weight de Overweight chez Wells Fargo, qui estime que la croissance organique devrait être inférieure à celle de ses pairs à court terme en raison de la surconcentration dans le sud et les biens immobiliers. Wells Fargo préfère d'autres courtiers rapportant une croissance organique plus forte. Initiations de couverture chez Cantor : Cantor a initié la couverture du secteur de l'assurance aujourd'hui avec des recommandations Overweight sur Arthur J. Gallagher (AJG), Aon (AON), Marsh & McLennan (MMC), et des recommandations Neutre sur Willis Towers Watson (WTW) et Ryan Specialty (RYAN) parmi les courtiers. Cantor a également initié des recommandations Overweight sur Hartford Financial Services (HIG), Travelers (TRV), WR Berkley (WRB) et Neutre sur AIG, Chubb (CB), Kinsale Capital (KNSL) dans les lignes commerciales. Enfin, Cantor a initié des recommandations Overweight sur Lemonade (LMND), Goosehead Insurance (GSHD) et Neutre sur Allstate (ALL), Progressive (PGR), Trupanion (TRUP) dans les lignes personnelles. Secteur de l'alimentation Expansion des services d'Amazon (AMZN) : AMZN a annoncé une expansion majeure de ses services d'épicerie : des dizaines de millions de membres Prime peuvent désormais faire leurs courses d'épicerie périssable aux côtés du reste de la sélection livrable le jour même d'Amazon avec une livraison rapide et gratuite. AMZN a déclaré que les membres Prime bénéficient d'une livraison gratuite le jour même pour les commandes de plus de 25 dollars, tandis que les non-membres paient des frais de 12,99 dollars pour la livraison le jour même. Les actions de Walmart (WMT), CART, et Kroger (KR) ont montré des signes de faiblesse suite à cette annonce.

: AMZN a annoncé une expansion majeure de ses services d'épicerie : des dizaines de millions de membres Prime peuvent désormais faire leurs courses d'épicerie périssable aux côtés du reste de la sélection livrable le jour même d'Amazon avec une livraison rapide et gratuite. AMZN a déclaré que les membres Prime bénéficient d'une livraison gratuite le jour même pour les commandes de plus de 25 dollars, tandis que les non-membres paient des frais de 12,99 dollars pour la livraison le jour même. Les actions de Walmart (WMT), CART, et Kroger (KR) ont montré des signes de faiblesse suite à cette annonce. Tendances de consommation d'alcool : Dans le secteur des boissons (Boston Beer (SAM), Molson Coors (TAP), Anheuser-Busch InBev (BUD)), Reuters a noté que la consommation d'alcool parmi les adultes aux États-Unis est à son niveau le plus bas jamais enregistré. Une enquête de la firme d'analyse Gallup a montré qu'environ 54% des Américains ont déclaré boire de l'alcool, contre 58% en 2024 et 62% en 2023.

