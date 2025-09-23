Ce qui bouge aujourd'hui : LRCX, AVGO, WMT (2025.09.23)

Dans le secteur des semi-conducteurs : les actions ASMIY ont chuté après l'annonce d'une baisse prévue de 5 à 10 % du chiffre d'affaires du second semestre à taux de change constants par rapport au premier semestre. La croissance du chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans la fourchette basse de la prévision initiale, comprise entre 10 et 20 % ; AVGO a déposé une demande d'émission d'obligations senior en trois parties pour un montant de 5 milliards de dollars ; dans le domaine de la recherche, LRCX a été rétrogradé à « Sector Weight » par Keybanc après avoir atteint son objectif de cours et largement surpassé ses concurrents depuis le début de l'année, en particulier au cours du dernier mois. Les actions NVDA ont baissé en début de séance, après avoir atteint des sommets historiques lundi. Les semi-conducteurs (SOX) ont atteint des sommets records ce matin, dépassant les 6 350 points. Dans le secteur industriel : SYM a été rétrogradé de « neutre » à « vendre » chez UBS (qui a relevé son objectif de 27 $ à 35 $), soulignant que les actions ont augmenté de 170 % depuis le 1er avril sans qu'il y ait beaucoup de signes d'accélération de la croissance ou de nouveaux contrats en dehors du principal client de Symbotic, WMT , et estimant que les résultats financiers du troisième trimestre de la société ne démontraient pas de progrès significatifs en matière d'expansion de la clientèle et laissaient présager des difficultés commerciales au cours des trois prochains trimestres. Dans le secteur de la location d'équipements, URI a été relevé à « surperformance » avec un objectif de cours de 1 128 dollars chez Bernstein, ce qui implique une hausse d'environ 20 %, en affirmant qu'il s'agit d'un rebond cyclique et d'une transition de portefeuille.

Dans le secteur nucléaire/énergétique, deux titres ont été rétrogradés après une forte hausse de leurs actions : OKLO a été rétrogradé de « Buy » à « Neutral » par Seaport Research et VST a été rétrogradé de « Buy » à « Hold » par Jefferies après une hausse de 160 % de son action au cours de l'année écoulée, que la société attribue à l'espoir d'un accord nucléaire à Comanche Peak. LB a déclaré avoir conclu un accord avec le fournisseur d'énergie NRG pour alimenter un centre de données potentiel dans le comté de Reeves, au Texas, dans le bassin du Delaware. LB indique que NRG pourrait construire une centrale à gaz de 1 100 mégawatts sur le site si elle obtient un contrat d'achat d'électricité pour le centre de données.

