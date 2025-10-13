Points clés Nucléaire/Utilités/Énergie Alternative : Les actions de Bloom Energy (BE) ont bondi après l'annonce d'un partenariat avec Brookfield pour l'implantation d'infrastructures d'IA, mettant en lumière la croissance du secteur nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques de l'IA.

Secteur du Nucléaire/Utilités/Énergie Alternative Les actions de Bloom Energy (BE) ont bondi après l'annonce d'un partenariat avec Brookfield pour implémenter des infrastructures d'IA. Bloom Energy deviendra le fournisseur d'énergie sur site privilégié pour les usines d'IA mondiales de Brookfield. Ce partenariat met en lumière la croissance du secteur nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques de l'IA, avec des gains de prix d'actions pour des entreprises comme OKLO, SMR, NNE, LEU dans le domaine des petits réacteurs modulaires, ainsi que pour des entreprises plus grandes comme CEG, NRG, VST et TLN. Secteur des Restaurants Jefferies a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des restaurants : Shake Shack (SHAK) : Relevé à Conserver de Sous-performer avec un objectif de cours réduit à 95 dollars contre 110 dollars précédemment.

: Relevé à Conserver de Sous-performer avec un objectif de cours réduit à 95 dollars contre 110 dollars précédemment. Portillo's (PTLO) : Dégradé à Conserver de Acheter avec un objectif de cours réduit à 6 dollars contre 10 dollars précédemment. Jefferies voit un risque modéré de baisse des ventes comparables au troisième trimestre, car les données du secteur se sont affaiblies en septembre et ils s'attendent à des ventes comparables en ligne ou légèrement inférieures dans leur couverture. Cependant, ils estiment que les attentes des investisseurs se sont modérées, limitant quelque peu la baisse des actions. Ils continuent de préférer McDonald's (MCD), Dutch Bros (BROS), Cava (CAVA) et Wingstop (WING), car ils s'attendent à ce que MCD bénéficie d'un changement de consommation et d'une augmentation des offres de valeur, tandis que BROS, CAVA et WING devraient rester des gagnants relatifs dans un contexte difficile pour la restauration rapide. Secteur de la FinTech Goldman Sachs a effectué plusieurs dégradations dans le secteur de la FinTech : PayPal (PYPL) : Dégradé à Vendre avec un objectif de cours de 70 dollars. Goldman Sachs estime que PayPal fait face à plusieurs vents contraires sur les marges de transaction l'année prochaine, notamment : Des vents contraires continus sur les taux d'intérêt. Le dépassement de la réaccélération de leurs produits de crédit. Le dépassement des avantages de la reprise ciblée dans Braintree.

Marqeta (MQ) : Dégradé à Vendre de Neutre avec un objectif de cours réduit à 5 dollars contre 7,50 dollars précédemment. Goldman Sachs estime que les problèmes de concentration de clients de Marqeta avec XYZ pourraient revenir au premier plan, car l'entreprise va ajouter un nouveau partenaire de traitement d'émetteur, ce qui pourrait créer un vent contraire potentiel à long terme pour le partenariat. Secteur des REITs Jefferies a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des REITs : Cousins Properties (CUZ) : Dégradé à Conserver. Jefferies estime que la concentration géographique excessive de CUZ dans les marchés du Sunbelt (environ 67% de l'ABR à Austin et Atlanta) limite l'exposition aux vents favorables séculaires de l'IA.

Highwoods Properties (HIW) : Dégradé à Conserver. Bien que l'entreprise continue de louer des espaces dans son portefeuille, elle manque les vents favorables séculaires qui pourraient accélérer la dynamique.

Easterly Government Properties (DEA) : Dégradé à Conserver. Un coût élevé du capital et un portefeuille loué à environ 97% limitent le potentiel de croissance. DEA est fortement exposé aux locataires fédéraux.

SL Green Realty (SLG) : Relevé à Acheter. Jefferies estime que l'entreprise a efficacement réinvesti dans son cœur de Midtown, positionnant le portefeuille pour bénéficier des vents favorables de la reprise des bureaux post-COVID.

Kilroy Realty (KRC) : Relevé à Acheter. San Francisco se développe comme l'épicentre de l'activité d'IA et KRC détient environ 42% d'exposition à ce marché.

