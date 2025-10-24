Points clés Opérateurs Hospitaliers : Le secteur se porte mieux après les résultats de Community Health Systems (CYH) et HCA Healthcare (HCA), avec des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes.

Secteur des Opérateurs Hospitaliers Le secteur des opérateurs hospitaliers se porte mieux après les résultats de Community Health Systems (CYH) et HCA Healthcare (HCA). HCA Healthcare (HCA) : Le BPA ajusté du troisième trimestre est de 6,96 dollars contre une estimation de 45,72 dollars, avec une augmentation de 9,6% des ventes sur un an à 19,16 milliards de dollars contre une estimation de 18,5 milliards de dollars. La guidance des revenus pour l'exercice est de 75 à 75,6 milliards de dollars contre une estimation de 75,01 milliards de dollars, et le BPA est de 27 à 28 dollars contre une estimation de 26,33 dollars. La guidance de l'EBITDA ajusté pour l'exercice est de 15,25 à 15,65 milliards de dollars, excluant l'impact des approbations futures des paiements directs et supplémentaires de Medicaid par l'État.

Community Health Systems (CYH) : Les revenus du troisième trimestre sont de 43,08 milliards de dollars contre une estimation de 2,99 milliards de dollars. L'EBITDA ajusté du troisième trimestre est de 376 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes, reflétant une amélioration des performances opérationnelles. Les revenus d'exploitation comparables ont augmenté de 6,0%. Aucune guidance spécifique n'a été fournie pour les trimestres futurs. Secteur des Semi-conducteurs Intel (INTC) : Les actions ont surpassé les performances du marché malgré la prudence des analystes de Wall Street. Le fabricant de puces a affiché un solide dépassement des attentes pour le troisième trimestre, avec des marges solides et des métriques supérieures aux attentes (à l'exception de la fonderie). La guidance est en ligne ou légèrement supérieure aux revenus, mais les marges brutes étaient plus faibles et il n'y a toujours pas de grandes commandes de fonderie.

Applied Materials (AMAT) : Annonce une réduction de 4% de ses effectifs avec des charges de 160 à 180 millions de dollars pour rationaliser les opérations et améliorer la compétitivité.

Advanced Micro Devices (AMD) : Les actions continuent de grimper et atteignent de nouveaux records, avec une hausse de 60% en octobre seulement. Secteur de l'E-commerce & Applications Consommateurs Stifel : Préfère Cart.com (CART) pour le troisième trimestre et estime que la barre est basse (il ne s'attend pas encore à un impact d'Amazon (AMZN)). Stifel dégrade Life360 (LIF) à Conserver, estimant que les valorisations actuelles ont devancé le calendrier des initiatives de croissance à venir (plus de publicités, traceurs pour animaux de compagnie, soins aux personnes âgées), mais croit toujours en l'histoire à long terme.

eBay (EBAY) : Relevé à Surperformance de Marché avec un objectif de cours de 115 dollars chez Citizens. Citizens estime que le travail sur les produits d'eBay crée une expérience consommateur significativement meilleure dans les catégories Focus, ce qui peut entraîner une croissance du GMV à un chiffre moyen en 2026, laissant les États-Unis deux points devant le consensus. Secteur du Lithium & Terres Rares Sigma Lithium (SGML) : Dégradé de Acheter à Neutre chez Bank of America avec un objectif de cours réduit à 7 dollars contre 10 dollars. Bank of America est préoccupé par la faible trésorerie et les DPO élevés après le deuxième trimestre. SGML a également mis fin à sa relation avec son contractant minier, créant une incertitude supplémentaire sur les opérations et le financement, augmentant les risques de liquidité.

Redburn : Estime que le marché du lithium est à son creux cyclique. Les ajouts massifs de l'offre au cours des trois dernières années ont entraîné une suroffre importante, poussant les prix à des niveaux bas de cinq ans. Redburn a initié Albemarle (ALB) avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 135 dollars, et SQM avec une recommandation de Neutre.

