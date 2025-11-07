Points clés Restauration : Shake Shack (SG) chute après des résultats Q3 décevants avec EBITDA ajusté négatif, tandis que WEN surperforme et BLMN bénéficie d’une upgrade.

: Shake Shack (SG) chute après des résultats Q3 décevants avec EBITDA ajusté négatif, tandis que WEN surperforme et BLMN bénéficie d’une upgrade. Chimie : Celanese (CE) dépasse les attentes Q3, mais Chemours (CC) et Huntsman (HUN) déçoivent sur EPS et guidance, HUN réduisant fortement son dividende.

: Celanese (CE) dépasse les attentes Q3, mais Chemours (CC) et Huntsman (HUN) déçoivent sur EPS et guidance, HUN réduisant fortement son dividende. Casinos & Jeux : DraftKings (DKNG) manque les prévisions Q3 en revenus et EBITDA, Wynn (WYNN) affiche un trimestre mitigé, tandis que PENN fait l’objet de recommandations divergentes suite à la fin de son partenariat avec ESPN.

Restauration Shake Shack (SG) recule après un Q3 décevant , avec un EBITDA ajusté redevenu négatif et des ventes comparables en baisse de 9,5 % (trafic/mix -11,7 %, prix +2,2 %), dépassant les attentes de -6 à -7 %.

Texas Roadhouse (TXRH) publie un EPS Q3 légèrement inférieur au consensus , malgré une croissance des ventes comparables +5,4 % , pénalisé par des marges en magasin plus faibles à cause de l’inflation alimentaire.

Wendy’s (WEN) dépasse les craintes sur le T3, soutenant les actions.

Bloomin’ Brands (BLMN) a été relevée de “Vendre” à “Neutre” par Goldman Sachs après une sous-performance YTD (-47,4 % vs S&P +10,6 %) et en raison d’une meilleure visibilité sur le turnaround d’Outback. Chimie Celanese (CE) dépasse les attentes Q3, avec une guidance T4 de 0,93 $ légèrement inférieure mais un EPS 2H ~2,27 $ conforme au consensus (2,22 $).

Chemours (CC) recule après un Q3 EPS ajusté de 0,20 $ vs est. 0,28 $, et un revenu net ajusté de 30 M$ vs 43,2 M$, avec prévision de ventes consolidées T4 en baisse de 10-15 % .

Huntsman (HUN) dépasse les attentes sur EBITDA Q3 (94 M$ vs 71 M$), mais publie une guidance T4 faible et réduit son dividende trimestriel de 65 %. Casinos & Jeux DraftKings (DKNG) publie revenu Q3 1,114 Mds$ (+4 % Y/Y) , -8 % vs consensus , et EBITDA -126 M$ vs -102 M$ estimé, avec revenus de paris sportifs en deçà des attentes (-16 %).

Wynn Resorts (WYNN) affiche un EPS ajusté Q3 de 0,86 $ vs 1,10 $ sur des revenus 1,83 Mds$ vs 1,75 Mds$ estimés.

Penn National (PENN) a été abaissée à “Conserver” par Needham après la fin anticipée du partenariat avec ESPN et sa nouvelle stratégie iGaming US et omnicanal, tout en maintenant sa stratégie avec theScore au Canada. Stifel, en revanche, relève PENN à “Acheter”, voyant un potentiel de progression graduelle vers les $20.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."