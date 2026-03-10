-
Les marchés asiatiques bondissent, portés par l’espoir d’une fin rapide de la guerre en Iran évoquée par Donald Trump.
-
Le KOSPI grimpe de 5.5%, tandis que le Nikkei 225 progresse de 2.9% et que les contrats européens restent sous pression.
-
Les exportations chinoises explosent de 21.8%, soutenant l’optimisme sur la croissance mondiale.
-
Les matières premières restent volatiles, avec un rebond du pétrole et une nouvelle hausse de l’or.
-
Bitcoin se rapproche à nouveau des 70 000 dollars, profitant d’un regain d’appétit pour le risque.
-
Les marchés asiatiques bondissent, portés par l’espoir d’une fin rapide de la guerre en Iran évoquée par Donald Trump.
-
Le KOSPI grimpe de 5.5%, tandis que le Nikkei 225 progresse de 2.9% et que les contrats européens restent sous pression.
-
Les exportations chinoises explosent de 21.8%, soutenant l’optimisme sur la croissance mondiale.
-
Les matières premières restent volatiles, avec un rebond du pétrole et une nouvelle hausse de l’or.
-
Bitcoin se rapproche à nouveau des 70 000 dollars, profitant d’un regain d’appétit pour le risque.
-
🌍 Marchés financiers mondiaux : regain d’optimisme
Les propos de Trump soutiennent l’appétit pour le risque
Les marchés financiers internationaux évoluent dans un climat plus optimiste après les déclarations de Donald Trump évoquant une possible fin prochaine de la guerre en Iran. Selon le président américain, les opérations militaires avanceraient plus rapidement que prévu, dépassant déjà les objectifs du plan initial estimé entre quatre et cinq semaines.
Cette perspective d’un conflit plus court a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, particulièrement en Asie. Toutefois, les tensions restent élevées. Donald Trump a également averti que les États-Unis intensifieraient les attaques si l’Iran tentait de bloquer le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole.
Malgré ce regain d’optimisme, les contrats à terme sur les indices européens restent sous pression, l’EU50 reculant d’environ 0.4%. Les futures américains, en revanche, progressent légèrement d’environ 0.2%, signalant une ouverture potentiellement positive à Wall Street.
L’Asie en forte hausse grâce aux données économiques
La séance asiatique a été largement dominée par la hausse des indices. En Corée du Sud, l’enthousiasme des investisseurs a été tel que le KOSPI a bondi de 5.5%, provoquant même une suspension temporaire des échanges en raison des mécanismes de protection contre une volatilité excessive.
Au Japon, l’indice Nikkei 225 progresse de 2.9%, tandis que l’indice chinois HSCEI gagne environ 1.5%. Cette dynamique s’explique non seulement par l’espoir d’une détente géopolitique, mais également par des indicateurs économiques très solides en Chine.
📊 Croissance et commerce mondial : les signaux positifs
Le PIB japonais dépasse largement les attentes
Le Japon a publié une révision spectaculaire de son PIB pour le quatrième trimestre 2025. La croissance annuelle a été corrigée de 0.1% à 1.3%, dépassant largement les estimations des économistes.
Cette amélioration repose notamment sur une hausse des investissements des entreprises de 1.3% en rythme trimestriel, contre une prévision initiale de seulement 0.2%. La demande intérieure a également joué un rôle déterminant dans cette progression.
Autre signal encourageant pour l’économie japonaise : les salaires réels ont augmenté de 1.4%, une première depuis 13 mois. Cette évolution améliore le pouvoir d’achat des ménages, un facteur clé pour soutenir la consommation.
Dans ce contexte, le yen se renforce légèrement, le taux USDJPY reculant de 0.15%, les investisseurs anticipant désormais davantage une possible hausse des taux d’intérêt au Japon.
Les exportations chinoises explosent
La Chine a également publié des données particulièrement robustes concernant son commerce extérieur. Sur la période janvier-février 2026, le pays a enregistré un excédent commercial record de 213.62 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions de 177.4 milliards.
Les exportations ont progressé de 21.8% sur un an, malgré une chute de 16.9% des échanges avec les États-Unis. Cette croissance a été compensée par un fort dynamisme du commerce avec l’Union européenne (+19.9%) et les pays de l’ASEAN (+20.3%).
Par ailleurs, l’inflation chinoise a rebondi à 1.3%, ce qui pourrait réduire la pression sur les autorités pour lancer de nouveaux plans de relance économique à court terme.
💱 Forex, matières premières et crypto : forte volatilité
Le dollar se stabilise malgré les tensions
Sur le marché des devises, le dollar américain reste globalement stable après une correction récente. L’indice du dollar (USDIDX) évolue quasiment à l’équilibre alors que les investisseurs restent prudents face aux incertitudes géopolitiques.
Le regain d’appétit pour le risque se reflète cependant dans certaines devises liées aux matières premières. La paire AUDUSD progresse de 0.34%, soutenue par une perspective monétaire toujours restrictive de la banque centrale australienne (RBA).
Andrew Hauser, responsable au sein de la RBA, a d’ailleurs évoqué un débat monétaire difficile lors de la prochaine réunion, notamment en raison du risque d’un choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient.
Pétrole, or et Bitcoin en mouvement
Les matières premières restent extrêmement volatiles. Après une séance marquée par des fluctuations record et une montée vers 120 dollars le baril, les prix du pétrole rebondissent à nouveau.
Le Brent progresse d’environ 4% pour atteindre 93.60 dollars, tandis que le WTI gagne 1.65%. Les marchés restent particulièrement sensibles à toute évolution concernant le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part majeure du pétrole mondial.
Les métaux précieux profitent également de la pause du dollar. L’or progresse de 0.45% à 5 176 dollars l’once, tandis que l’argent grimpe de 1.7% à 89.22 dollars.
Du côté des actifs numériques, l’optimisme persiste. Bitcoin gagne 1.9% et se rapproche à nouveau du seuil psychologique des 70 000 dollars, tandis qu’Ethereum progresse de 2% pour atteindre 2 045 dollars.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés financiers réagissent-ils à la guerre en Iran ?
Les conflits au Moyen-Orient influencent fortement les marchés car la région est centrale pour la production mondiale de pétrole. Toute escalade peut provoquer une hausse de l’énergie et perturber la croissance mondiale.
Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il stratégique pour l’économie mondiale ?
Environ un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage maritime. Une fermeture ou un blocage pourrait provoquer une hausse brutale des prix du pétrole.
Pourquoi les exportations chinoises ont-elles autant augmenté ?
La Chine bénéficie d’une forte demande de ses partenaires commerciaux, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est, ce qui compense la baisse du commerce avec les États-Unis.
Pourquoi le Bitcoin monte en période d’incertitude ?
Certains investisseurs considèrent les cryptomonnaies comme une alternative aux actifs traditionnels ou comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles en période d’instabilité.
La hausse des salaires au Japon est-elle importante pour les marchés ?
Oui. Une augmentation durable des salaires pourrait stimuler la consommation et pousser la Banque du Japon à normaliser sa politique monétaire, ce qui aurait des impacts sur les devises et les marchés financiers.
BREAKING : Le prix du gaz naturel augmente après la publication des données de l'EIA.
Nasdaq 100 & S&P 500 | chute à l’ouverture sur fond de flambée du pétrole
À la mi-séance | 📉 Les marchés européens tentent de rebondir malgré les tensions énergétiques
Graphique du jour : EURUSD – Pourquoi l'euro perd-il face au dollar ?
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."