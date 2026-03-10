🌍 Marchés financiers mondiaux : regain d’optimisme

Les propos de Trump soutiennent l’appétit pour le risque

Les marchés financiers internationaux évoluent dans un climat plus optimiste après les déclarations de Donald Trump évoquant une possible fin prochaine de la guerre en Iran. Selon le président américain, les opérations militaires avanceraient plus rapidement que prévu, dépassant déjà les objectifs du plan initial estimé entre quatre et cinq semaines.

Cette perspective d’un conflit plus court a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, particulièrement en Asie. Toutefois, les tensions restent élevées. Donald Trump a également averti que les États-Unis intensifieraient les attaques si l’Iran tentait de bloquer le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

Malgré ce regain d’optimisme, les contrats à terme sur les indices européens restent sous pression, l’EU50 reculant d’environ 0.4%. Les futures américains, en revanche, progressent légèrement d’environ 0.2%, signalant une ouverture potentiellement positive à Wall Street.

L’Asie en forte hausse grâce aux données économiques

La séance asiatique a été largement dominée par la hausse des indices. En Corée du Sud, l’enthousiasme des investisseurs a été tel que le KOSPI a bondi de 5.5%, provoquant même une suspension temporaire des échanges en raison des mécanismes de protection contre une volatilité excessive.

Au Japon, l’indice Nikkei 225 progresse de 2.9%, tandis que l’indice chinois HSCEI gagne environ 1.5%. Cette dynamique s’explique non seulement par l’espoir d’une détente géopolitique, mais également par des indicateurs économiques très solides en Chine.

📊 Croissance et commerce mondial : les signaux positifs

Le PIB japonais dépasse largement les attentes

Le Japon a publié une révision spectaculaire de son PIB pour le quatrième trimestre 2025. La croissance annuelle a été corrigée de 0.1% à 1.3%, dépassant largement les estimations des économistes.

Cette amélioration repose notamment sur une hausse des investissements des entreprises de 1.3% en rythme trimestriel, contre une prévision initiale de seulement 0.2%. La demande intérieure a également joué un rôle déterminant dans cette progression.

Autre signal encourageant pour l’économie japonaise : les salaires réels ont augmenté de 1.4%, une première depuis 13 mois. Cette évolution améliore le pouvoir d’achat des ménages, un facteur clé pour soutenir la consommation.

Dans ce contexte, le yen se renforce légèrement, le taux USDJPY reculant de 0.15%, les investisseurs anticipant désormais davantage une possible hausse des taux d’intérêt au Japon.

Les exportations chinoises explosent

La Chine a également publié des données particulièrement robustes concernant son commerce extérieur. Sur la période janvier-février 2026, le pays a enregistré un excédent commercial record de 213.62 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions de 177.4 milliards.

Les exportations ont progressé de 21.8% sur un an, malgré une chute de 16.9% des échanges avec les États-Unis. Cette croissance a été compensée par un fort dynamisme du commerce avec l’Union européenne (+19.9%) et les pays de l’ASEAN (+20.3%).

Par ailleurs, l’inflation chinoise a rebondi à 1.3%, ce qui pourrait réduire la pression sur les autorités pour lancer de nouveaux plans de relance économique à court terme.

💱 Forex, matières premières et crypto : forte volatilité

Le dollar se stabilise malgré les tensions

Sur le marché des devises, le dollar américain reste globalement stable après une correction récente. L’indice du dollar (USDIDX) évolue quasiment à l’équilibre alors que les investisseurs restent prudents face aux incertitudes géopolitiques.

Le regain d’appétit pour le risque se reflète cependant dans certaines devises liées aux matières premières. La paire AUDUSD progresse de 0.34%, soutenue par une perspective monétaire toujours restrictive de la banque centrale australienne (RBA).

Andrew Hauser, responsable au sein de la RBA, a d’ailleurs évoqué un débat monétaire difficile lors de la prochaine réunion, notamment en raison du risque d’un choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient.

Pétrole, or et Bitcoin en mouvement

Les matières premières restent extrêmement volatiles. Après une séance marquée par des fluctuations record et une montée vers 120 dollars le baril, les prix du pétrole rebondissent à nouveau.

Le Brent progresse d’environ 4% pour atteindre 93.60 dollars, tandis que le WTI gagne 1.65%. Les marchés restent particulièrement sensibles à toute évolution concernant le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part majeure du pétrole mondial.

Les métaux précieux profitent également de la pause du dollar. L’or progresse de 0.45% à 5 176 dollars l’once, tandis que l’argent grimpe de 1.7% à 89.22 dollars.

Du côté des actifs numériques, l’optimisme persiste. Bitcoin gagne 1.9% et se rapproche à nouveau du seuil psychologique des 70 000 dollars, tandis qu’Ethereum progresse de 2% pour atteindre 2 045 dollars.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers réagissent-ils à la guerre en Iran ?

Les conflits au Moyen-Orient influencent fortement les marchés car la région est centrale pour la production mondiale de pétrole. Toute escalade peut provoquer une hausse de l’énergie et perturber la croissance mondiale.

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il stratégique pour l’économie mondiale ?

Environ un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage maritime. Une fermeture ou un blocage pourrait provoquer une hausse brutale des prix du pétrole.

Pourquoi les exportations chinoises ont-elles autant augmenté ?

La Chine bénéficie d’une forte demande de ses partenaires commerciaux, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est, ce qui compense la baisse du commerce avec les États-Unis.

Pourquoi le Bitcoin monte en période d’incertitude ?

Certains investisseurs considèrent les cryptomonnaies comme une alternative aux actifs traditionnels ou comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles en période d’instabilité.

La hausse des salaires au Japon est-elle importante pour les marchés ?

Oui. Une augmentation durable des salaires pourrait stimuler la consommation et pousser la Banque du Japon à normaliser sa politique monétaire, ce qui aurait des impacts sur les devises et les marchés financiers.