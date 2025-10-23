Points clés Santé : Les actions de Molina Healthcare (MOH) ont chuté après avoir abaissé pour la troisième fois cette année leur guidance de BPA pour 2026, s'établissement à 14 dollars, soit 40% en dessous du consensus de 19,33 dollars.

Secteur de la Santé Les actions de Molina Healthcare (MOH) ont chuté après avoir abaissé pour la troisième fois cette année leur guidance de BPA pour 2026, s'établissement à 14 dollars, soit 40% en dessous du consensus de 19,33 dollars. Le ratio de soins médicaux consolidé pour le troisième trimestre était de 92,6%. Les résultats du troisième trimestre ont manqué les attentes avec un BPA de 1,84 dollar, loin du consensus de 3,90 dollars, malgré des revenus supérieurs à 11,48 milliards de dollars. Les analystes ont noté que le manque à gagner et la réduction de la guidance reflètent des tendances de coûts médicaux élevés dans ses trois lignes de business, mais que la sous-performance de son activité (Affordable Care Act) marketplace a été le principal moteur de ce manque à gagner. Les actions d'autres entreprises de soins gérés comme Cigna (CI), Humana (HUM), Centene (CNC) et UnitedHealth (UNH) ont également été affectées. Secteur des Métaux Industriels Dans le secteur de l'acier : Reliance Steel (RS) : A affiché un BPA opérationnel ajusté LIFO de 3,64 dollars, légèrement en dessous du consensus de 3,68 dollars et de la fourchette de guidance de 3,60 à 3,80 dollars. Les ventes ont été supérieures aux estimations grâce à des gains de volume/part (prix/mix neutre), mais les marges brutes LIFO ont été de 60 points de base en dessous des attentes à 28,3% contre 29,9% au deuxième trimestre 2025.

Commercial Metals Company (CMC) : A été dégradé de Acheter à Conserver chez Jefferies en raison de la valorisation après le récent rallye à un sommet annuel et d'une trajectoire de rendement du capital plus faible due aux acquisitions récemment annoncées. Dans le secteur de l'aluminium : Kaiser Aluminum (KALU) : Monte grâce à des résultats solides et une guidance relevée.

Alcoa (AA) : A rapporté une perte par action moins importante que prévu pour le troisième trimestre, tandis que les revenus de 3 milliards de dollars ont légèrement manqué les estimations, en raison de prix plus bas de l'alumine et d'une activité de trading plus faible. Secteur Automobile Tesla (TSLA) : Les actions ont reculé malgré des résultats mitigés pour le troisième trimestre. Tesla a dépassé les attentes de revenus et de marge brute, mais a déçu dans d'autres domaines, comme la marge brute non-GAAP automobile et le BPA non-GAAP.

AutoNation (AN) : A vu ses revenus du troisième trimestre augmenter de 7% à 7 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes. Le BPA ajusté pour le troisième trimestre a augmenté de 25% à 5,01 dollars, surpassant les estimations des analystes. La société a rapporté des profits records dans les services après-vente et les services financiers aux clients, avec un profit brut de 597 millions de dollars et une augmentation de la marge brute de 100 points de base.

Sonic Automotive (SAH) : A subi un sort pire, avec une chute des actions après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre. Dans le secteur des fournisseurs automobiles : Visteon (VC) : A affiché un BPA supérieur aux attentes, mais a manqué les revenus et a maintenu sa guidance pour l'exercice 2025 à 3,70-3,85 milliards de dollars, indiquant que cette guidance ne tient pas compte de l'impact potentiel des perturbations d'approvisionnement de Nexperia.

