⏫L’argent et l’or en hausse

L’or et l’argent se redressent nettement avant la publication des minutes du FOMC, inversant la vague de ventes provoquée par le relèvement des exigences de marge sur le COMEX. Divisions au sein de la Fed : Les investisseurs recherchent des signes de désaccord interne au sein du FOMC, notamment concernant la faiblesse du marché du travail et la proximité du taux neutre.

Les investisseurs recherchent des signes de désaccord interne au sein du FOMC, notamment concernant la faiblesse du marché du travail et la proximité du taux neutre. Perspectives 2026 : Un ton plus restrictif dans les minutes pourrait signaler une fin anticipée du cycle d’assouplissement, ce qui représenterait un risque baissier majeur pour les métaux précieux l’an prochain.

À deux heures de la clôture de Wall Street, un net rebond est en cours sur l’ensemble du complexe des métaux précieux, accompagné d’un redressement des métaux industriels. Il s’agit d’un retournement brutal du sentiment après la violente vague de ventes observée hier, déclenchée par les craintes liées au relèvement des exigences de marge sur le COMEX. Le retour actuel de la hausse suggère que les investisseurs se positionnent en amont de la publication, aujourd’hui, des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Contexte clé de la décision de la Fed en décembre : Absence d’unanimité : Bien que la Fed ait abaissé ses taux de 25 points de base le 10 décembre, conformément aux attentes, la décision n’a pas été unanime, signalant une résistance interne croissante au sein du comité.

Le marché du travail comme catalyseur : Les investisseurs parient sur le fait que les minutes confirmeront les inquiétudes exprimées par Jerome Powell concernant la situation du marché du travail, ce qui pourrait justifier des baisses de taux plus rapides et plus importantes que celles anticipées à la mi-année. Le ton du communiqué officiel et de la conférence de presse a mis en avant des risques inflationnistes persistants, tout en soulignant que les effets liés aux droits de douane pourraient être transitoires. La Fed est aujourd’hui confrontée au défi de remplir son double mandat : contenir l’inflation tout en protégeant le marché du travail. Si les minutes validaient les estimations selon lesquelles la croissance de l’emploi aurait été surestimée d’environ 60 000 postes, le marché pourrait recevoir une impulsion nettement favorable à la croissance. Scénarios de marché potentiels après la publication : Scénario accommodant (dovish) : Si le compte rendu confirme que la préservation de l’emploi est la priorité, nous anticipons une poursuite de l’affaiblissement du dollar, accompagnée d’un rallye des métaux et des actions, effaçant les pertes des dernières séances.

Si le compte rendu confirme que la préservation de l’emploi est la priorité, nous anticipons une poursuite de l’affaiblissement du dollar, accompagnée d’un rallye des métaux et des actions, effaçant les pertes des dernières séances. Scénario restrictif (hawkish) : Si les discussions révèlent qu’un consensus se forme autour de l’idée que le taux neutre a été atteint, le dollar américain pourrait se renforcer, accentuant la baisse de Wall Street et ravivant la pression vendeuse sur l’or et l’argent. L’importance de la publication d’aujourd’hui est renforcée par les divisions visibles au sein du FOMC. Alors que les conférences de presse reflètent principalement la position du président, les minutes mettront en lumière la difficulté à parvenir à un consensus. Une incertitude supplémentaire découle de la transition imminente à la tête de la Fed : le successeur du président devrait être annoncé début 2026, et l’avenir de Jerome Powell en tant que gouverneur reste incertain. Enseignements stratégiques pour le marché des métaux : La politique monétaire avant la géopolitique : Bien que les fondamentaux physiques soutiennent les métaux précieux, le pivot de la Fed en août a été le principal moteur du marché haussier.

Bien que les fondamentaux physiques soutiennent les métaux précieux, le pivot de la Fed en août a été le principal moteur du marché haussier. Risque de décélération : Une fin prématurée du cycle d’assouplissement de la Fed pourrait constituer le principal frein à la hausse des prix de l’or et de l’argent en 2026. Perspective technique L’argent s’envole de plus de 5 % aujourd’hui, revenant vers le niveau des 76 dollars l’once et testant approximativement le point médian de la bougie baissière d’hier. De plus, le prix a franchi le retracement de Fibonacci à 23,6 % de la dernière vague haussière. Si l’argent parvient à se maintenir au-dessus de ce seuil après la publication des minutes, le scénario haussier restera intact. À l’inverse, l’apparition d’une longue mèche sur la bougie journalière suggérerait un retour vers une correction plus profonde. L’or sous-performe par rapport à l’argent aujourd’hui, faisant face à une résistance au niveau du retracement de 23,6 %. Néanmoins, la zone de demande située entre les moyennes mobiles simples 25 et 50 jours, ainsi que le niveau des 4 300 dollars, a été préservée. Toutefois, l’écartement croissant entre ces moyennes mobiles suggère qu’un risque de surévaluation à court terme demeure.

