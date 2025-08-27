Secteur des Télécoms/Satellite Intérêt pour le spectre de DISH Network : Les actions de SATS sont actives pour un deuxième jour après avoir bondi mardi. Selon des sources proches du dossier citées par Semafor, Elon Musk’s Starlink et T-Mobile (TMUS) ont séparément exprimé leur intérêt pour acquérir tout ou partie du spectre contrôlé par EchoStar, la société mère en difficulté de DISH Network (SATS). En jeu se trouve l'un des plus grands lots d'ondes sous-utilisées, qui sont détenues par le public mais licenciées aux entreprises de télécommunications.

Impact sur les sociétés de tours de télécommunication : Les sociétés de tours de télécommunication sont également impactées. Bank of America a dégradé SBAC à Neutre de Acheter, soulignant le potentiel pour des déploiements incrémentiels supplémentaires du côté d'AT&T d'être plus longs à venir suite à l'annonce de l'accord sur le spectre à bande moyenne entre AT&T et SATS. Secteur de l'Automobile Accord commercial entre l'UE et les États-Unis : L'Union européenne a déclaré qu'elle chercherait à éliminer rapidement tous les tarifs douaniers sur les biens industriels américains avant la fin de la semaine, après que les États-Unis et l'UE aient établi un cadre écrit pour l'accord commercial convenu fin juillet. Le président Trump a demandé que les tarifs douaniers soient supprimés avant que les États-Unis ne réduisent leurs droits sur les exportations automobiles du bloc.

Rappel de véhicules par Ford (F) : Ford rappelle plus de 355 000 camions aux États-Unis en raison d'un problème avec l'affichage du tableau de bord, a annoncé mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA). Le rappel concerne certains modèles Ford 2025-2026, notamment les F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD, F-250 SD et le F-150 de 2025.

Recherche d'un successeur pour le PDG de Porsche : Porsche (POAHY) a commencé à rechercher un successeur pour le PDG Oliver Blume, selon Reuters. Secteur de l'Aérospatiale & Défense Examen des contrats par le Pentagone : Bloomberg a rapporté que le Pentagone va examiner 400 000 contrats pour identifier des coupes. Cela implique l'équipe interne du ministère de la Défense, le Department of Government Efficiency (DOGE), qui cherchera à identifier des "économies supplémentaires" et des gains d'efficacité.

Positions des investisseurs dans le secteur des eVTOL : Le vendeur à découvert Grizzly Research a annoncé être en position courte sur Archer Aviation (ACHR) et longue sur Joby Aviation (JOBY) dans un post "X" ce matin, précisant que cela ne constitue pas un jugement sur le secteur des eVTOL, mais plutôt un contraste dans les progrès opérationnels entre les deux entreprises.

