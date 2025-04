Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les récentes mesures tarifaires, ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment l'aérospatiale, la chimie et l'automobile. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché.

Secteur de l'aérospatiale et de la défense Mesures de la Chine : Les actions de Boeing (BA) ont chuté après que Bloomberg a rapporté que la Chine avait ordonné l'arrêt des livraisons de jets de l'avionneur américain dans le cadre de la guerre commerciale. Pékin a également demandé aux compagnies aériennes chinoises de cesser l'achat d'équipements et de pièces liés à l'aviation auprès des entreprises américaines.

: Les actions de ont chuté après que Bloomberg a rapporté que la Chine avait ordonné l'arrêt des livraisons de jets de l'avionneur américain dans le cadre de la guerre commerciale. Pékin a également demandé aux compagnies aériennes chinoises de cesser l'achat d'équipements et de pièces liés à l'aviation auprès des entreprises américaines. Révisions des recommandations : Wells Fargo a dégradé Hexcel Corporation (HXL) et Howmet Aerospace (HWM) , réduisant leurs objectifs de cours en raison de l'impact d'un ralentissement économique mondial sur le secteur de l'aérospatiale.

: Wells Fargo a dégradé et , réduisant leurs objectifs de cours en raison de l'impact d'un ralentissement économique mondial sur le secteur de l'aérospatiale. Annonce de Rocket Lab (RKLB) : Rocket Lab a annoncé avoir été sélectionné pour fournir des capacités de lancement de tests hypersoniques dans le cadre de programmes de développement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Secteur de la chimie Révisions des recommandations : Bank of America a dégradé Dow (DOW) et Air Products and Chemicals (APD) à Underperform et a réduit Huntsman (HUN) , PPG Industries (PPG) et Green Plains (GPRE) à Neutral. En revanche, Westlake Chemical (WLK) et Element Solutions (ESI) ont été relevés à Buy, tandis que DuPont (DD) et Archer-Daniels-Midland (ADM) ont été relevés à Neutral.

: Bank of America a dégradé et à Underperform et a réduit , et à Neutral. En revanche, et ont été relevés à Buy, tandis que et ont été relevés à Neutral. Performance du secteur : Le secteur de la chimie et de l'agriculture a sous-performé de 15% depuis le début de l'année par rapport à une baisse de 8% pour le S&P 500, avec une grande partie de cette sous-performance réalisée depuis le 2 avril. Secteur de l'automobile Exemptions tarifaires : Le secteur de l'automobile a bénéficié d'une hausse après que le président Donald Trump a annoncé qu'il envisageait des exemptions temporaires à ses tarifs sur les véhicules et les pièces importés.

: Le secteur de l'automobile a bénéficié d'une hausse après que le président Donald Trump a annoncé qu'il envisageait des exemptions temporaires à ses tarifs sur les véhicules et les pièces importés. Révisions des recommandations : Barclays a dégradé General Motors (GM) à Equal-weight et a révisé à la baisse sa vision de l'industrie automobile américaine et de la mobilité, citant un environnement "extrêmement difficile" en raison des tarifs. Aptiv (APTV) , Mobileye (MBLY) et Visteon (VC) ont également été dégradés à Equal-weight.

: Barclays a dégradé à Equal-weight et a révisé à la baisse sa vision de l'industrie automobile américaine et de la mobilité, citant un environnement "extrêmement difficile" en raison des tarifs. , et ont également été dégradés à Equal-weight. Réponse de Honda : Honda Motors envisage de déplacer une partie de sa production automobile du Mexique et du Canada vers les États-Unis, visant à produire localement 90% des voitures vendues dans le pays en réponse aux nouveaux tarifs automobiles américains, selon le Nikkei.

