Les secteurs de l'automobile, du commerce de détail et des laboratoires connaissent des mouvements significatifs aujourd'hui. Les tarifs imposés par le président Donald Trump, les résultats financiers des entreprises et les prévisions pour 2025 influencent fortement ces industries. Automobile Constructeurs automobiles : Les actions de GM , STLA et Ford (F) restent faibles après la confirmation par le président Donald Trump de l'imposition de tarifs de 25% sur le Canada et le Mexique, entrant en vigueur le mardi 4 mars 2025. Des tarifs réciproques débuteront le 2 avril 2025. Tesla (TSLA) est également affectée par ces tarifs, avec une baisse de 28,7% des ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine au cours des deux premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente.

: Les actions de , et restent faibles après la confirmation par le président Donald Trump de l'imposition de sur le Canada et le Mexique, entrant en vigueur le mardi 4 mars 2025. Des tarifs réciproques débuteront le 2 avril 2025. est également affectée par ces tarifs, avec une baisse de 28,7% des ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine au cours des deux premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente. Détaillants automobiles : AutoZone (AZO) a enregistré son quatrième trimestre consécutif de revenus inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,952 milliards de dollars contre une estimation de 3,982 milliards de dollars. Les ventes comparables ont augmenté de 0,5%, ou 2,9% à taux de change constant, en dessous des prévisions de croissance de 1,9%.

: a enregistré son quatrième trimestre consécutif de revenus inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,952 milliards de dollars contre une estimation de 3,982 milliards de dollars. Les ventes comparables ont augmenté de 0,5%, ou 2,9% à taux de change constant, en dessous des prévisions de croissance de 1,9%. Fournisseurs automobiles : Adient (ADNT) a été déclassé de Neutre à Sous-performance par Bank of America, avec un objectif de cours réduit de 24 à 18 dollars. Magna International (MGA) a été déclassé de Achat à Neutre, avec un objectif de cours réduit de 52 à 48 dollars, en raison de la réduction de l'estimation de la production automobile en Amérique du Nord à 16,1 millions d'unités, contre 16,7 millions précédemment, pour tenir compte des arrêts de production et de l'augmentation des importations chinoises au Mexique. Commerce de détail Target (TGT) : Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre de 2,41 dollars a dépassé les attentes de 2,25 dollars, avec un chiffre d'affaires de 30,92 milliards de dollars contre une estimation de 30,38 milliards de dollars. La croissance des ventes comparables a été de 1,5%, tandis que les ventes comparables numériques ont augmenté de 8,7% contre une estimation de 8,3%. Pour l'année, Target prévoit une croissance des ventes comparables autour de zéro, contre une estimation de 1,7%, et un bénéfice par action de 8,80 à 9,80 dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street de 9,31 dollars. Le PDG a noté que les tarifs américains pourraient entraîner des hausses de prix dans les prochains jours.

: Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre de 2,41 dollars a dépassé les attentes de 2,25 dollars, avec un chiffre d'affaires de 30,92 milliards de dollars contre une estimation de 30,38 milliards de dollars. La croissance des ventes comparables a été de 1,5%, tandis que les ventes comparables numériques ont augmenté de 8,7% contre une estimation de 8,3%. Pour l'année, Target prévoit une croissance des ventes comparables autour de zéro, contre une estimation de 1,7%, et un bénéfice par action de 8,80 à 9,80 dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street de 9,31 dollars. Le PDG a noté que les tarifs américains pourraient entraîner des hausses de prix dans les prochains jours. Best Buy (BBY) : Le bénéfice par action du quatrième trimestre de 2,58 dollars a dépassé le consensus de 2,40 dollars, avec un chiffre d'affaires de 13,95 milliards de dollars contre une estimation de 13,68 milliards de dollars. Cependant, le chiffre d'affaires a diminué par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires national a chuté à 12,72 milliards de dollars contre 13,41 milliards de dollars l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires international a légèrement diminué. Best Buy prévoit un bénéfice par action de 6,20 à 6,60 dollars pour 2026, contre une estimation de 6,58 dollars.

: Le bénéfice par action du quatrième trimestre de 2,58 dollars a dépassé le consensus de 2,40 dollars, avec un chiffre d'affaires de 13,95 milliards de dollars contre une estimation de 13,68 milliards de dollars. Cependant, le chiffre d'affaires a diminué par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires national a chuté à 12,72 milliards de dollars contre 13,41 milliards de dollars l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires international a légèrement diminué. Best Buy prévoit un bénéfice par action de 6,20 à 6,60 dollars pour 2026, contre une estimation de 6,58 dollars. On Holding AG (ONON) : A publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes des analystes. Laboratoires et Diagnostics Charles River Laboratories (CRL) : Citigroup a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre, avec un objectif de cours porté de 155 à 175 dollars, estimant que les vents contraires liés aux grands clients pharmaceutiques sont bien compris par les investisseurs.

: Citigroup a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre, avec un objectif de cours porté de 155 à 175 dollars, estimant que les vents contraires liés aux grands clients pharmaceutiques sont bien compris par les investisseurs. Quest Diagnostics (DGX) : Citigroup a déclassé l'action de Achat à Neutre, avec un objectif de cours de 185 dollars, en raison des pressions sur les marges liées à LifeLabs et à la dilution associée au lancement de Haystack.

: Citigroup a déclassé l'action de Achat à Neutre, avec un objectif de cours de 185 dollars, en raison des pressions sur les marges liées à LifeLabs et à la dilution associée au lancement de Haystack. Laboratory Corporation of America Holdings (LH) : Citigroup a relevé sa recommandation de Neutre à Achat, avec un objectif de cours porté de 250 à 300 dollars, estimant que les taux d'utilisation élevés post-pandémie dans l'industrie des laboratoires positionnent bien LH pour capitaliser sur cette tendance grâce à son activité principale de diagnostics.

