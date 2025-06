Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (29.05.2025)

Une autre semaine passionnante sur les marchés est derrière nous. L'incertitude concernant les droits de douane et l'agitation juridique autour de l'administration Trump s'ajoutent aux signaux contradictoires de l'économie. Les tensions entre Trump et Powell restent à l'arrière-plan - le président fait pression pour des réductions de taux plus rapides, tandis que la Fed maintient sa position de prise de décision en fonction des données. Au cours de la semaine à venir, nous verrons une autre série de données clés, y compris les décisions de taux d'intérêt de la BCE et de la BOC, ainsi que les rapports sur le marché du travail américain. C'est pourquoi il convient de surveiller les instruments financiers tels que l' EURUSD, l'US500 et l'USDCAD.

EURUSD

Le marché anticipe une baisse de 25 points de base du taux d'intérêt de la BCE jeudi, ce qui ramènerait le taux de dépôt à 2,00 %. Toutefois, les réductions ultérieures devraient être plus prudentes et dépendre de la situation actuelle. Par conséquent, la conférence de presse qui suivra la décision et la communication de la présidente de la BCE, Mme Lagarde, mériteront d'être surveillées. Le sentiment du marché et les signaux émis par les responsables de la BCE suggèrent une possible pause en juillet. Les tensions commerciales - en particulier les menaces tarifaires du président Trump - et les signaux d'inflation mitigés ajoutent une incertitude supplémentaire. Lors de la décision elle-même, ainsi que de la publication d'autres données macroéconomiques américaines, la volatilité de la paire EURUSD pourrait être élevée.

L'INDICE US500

L'indice US500 a clôturé le mois à quelques points de pourcentage de ses plus hauts historiques. Le sentiment du marché des actions dépendra principalement des négociations commerciales et de la publication de données macroéconomiques clés. Au cours de la semaine à venir, nous aurons des rapports sur le marché du travail, des rapports ISM et des lectures PMI. On s'attend à ce que l'ISM manufacturier atteigne 48,9 points, tandis que le PMI devrait s'élever à 52,3 points. Une divergence aussi importante ne fait que confirmer le niveau élevé d'incertitude des entreprises dans les conditions commerciales actuelles. Lors de ces publications, nous pouvons nous attendre à une forte volatilité de l'indice US500.

USDCAD

Malgré l'apaisement des tensions commerciales et les efforts du Premier ministre Carney pour stimuler l'économie nationale, la Banque du Canada devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 2,75 % lors de sa réunion du 4 juin 2025. Les marchés prévoient un maintien au niveau actuel. Alors que certains économistes prévoient des réductions potentielles plus tard dans l'année, les marchés obligataires restent sceptiques, suggérant une marge de manœuvre limitée pour l'assouplissement de la politique. Tout dépendra de la communication de la Banque, mais lors de la décision et de la conférence de presse, nous pouvons nous attendre à une forte volatilité de la paire USDCAD.