Les récentes restrictions d'exportation imposées par le gouvernement américain et les décisions politiques ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les semi-conducteurs, la machinerie, la défense et la biotechnologie. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur des semi-conducteurs Restrictions d'exportation : Les actions des fabricants de puces semi-conductrices ont été affectées par les restrictions d'exportation, avec des baisses importantes pour AMD et Nvidia (NVDA) . Nvidia a annoncé des restrictions d'exportation de 5,5 milliards de dollars pour le trimestre d'avril, affectant les expéditions de ses puces H20 vers la Chine et les pays sous embargo sur les armes.

: Les actions des fabricants de puces semi-conductrices ont été affectées par les restrictions d'exportation, avec des baisses importantes pour et . Nvidia a annoncé des restrictions d'exportation de 5,5 milliards de dollars pour le trimestre d'avril, affectant les expéditions de ses puces H20 vers la Chine et les pays sous embargo sur les armes. Impact sur les revenus : La Chine représentait 17 milliards de dollars de revenus, soit 13% des ventes totales de Nvidia, au cours de son dernier exercice fiscal. Citigroup estime que ces restrictions auront un impact négatif sur les GPU d'AMD, la mémoire HBM de Micron (MU) et les expéditions d'Avago (AVGO) vers la Chine, mais ces prévisions sont déjà intégrées dans les estimations révisées.

: La Chine représentait 17 milliards de dollars de revenus, soit 13% des ventes totales de Nvidia, au cours de son dernier exercice fiscal. Citigroup estime que ces restrictions auront un impact négatif sur les GPU d'AMD, la mémoire HBM de Micron (MU) et les expéditions d'Avago (AVGO) vers la Chine, mais ces prévisions sont déjà intégrées dans les estimations révisées. Résultats d'ASML : Les actions des équipementiers ont également chuté après qu'ASML a manqué les estimations de réservations nettes pour le premier trimestre, avec 3,9 milliards d'euros contre 4,89 milliards d'euros estimés. ASML a maintenu ses prévisions annuelles malgré l'incertitude accrue liée aux tarifs. Secteur de la machinerie Révisions des recommandations : Morgan Stanley a relevé Caterpillar (CAT) à Equal Weight et United Rentals (URI) à Overweight, tout en notant un contexte non résidentiel plus faible. Le cabinet a dégradé AGCO et REV Group (REVG) à Underweight et PACCAR (PCAR) à Equal Weight pour tenir compte des incertitudes macroéconomiques et des vents contraires spécifiques.

: Morgan Stanley a relevé à Equal Weight et à Overweight, tout en notant un contexte non résidentiel plus faible. Le cabinet a dégradé et à Underweight et à Equal Weight pour tenir compte des incertitudes macroéconomiques et des vents contraires spécifiques. Prévisions de résultats : Avant la publication des résultats du trimestre, Morgan Stanley prévoit des bénéfices par action (EPS) supérieurs aux consensus pour 3 entreprises, en ligne pour 6 et inférieurs pour 10, suggérant un risque de baisse global pour le secteur. Morgan Stanley estime que les fabricants d'équipements de construction (CAT, TEX, OSK) présentent le plus de risques de baisse en cas de récession, tandis que les véhicules commerciaux (PCAR, CMI, ALSN, REVG) sont les plus susceptibles de surprendre négativement au premier trimestre 2025. Secteur de la défense Révisions des recommandations : Morgan Stanley a relevé Lockheed Martin (LMT) à Overweight et dégradé General Dynamics (GD) à Equal Weight, nommant Northrop Grumman (NOC) comme son choix principal dans le secteur de la défense. Le cabinet a relevé le secteur de la défense à Attractive, anticipant un budget de défense américain de 1 000 milliards de dollars et une augmentation potentielle des exportations internationales.

: Morgan Stanley a relevé à Overweight et dégradé à Equal Weight, nommant comme son choix principal dans le secteur de la défense. Le cabinet a relevé le secteur de la défense à Attractive, anticipant un budget de défense américain de 1 000 milliards de dollars et une augmentation potentielle des exportations internationales. Préférences sectorielles : Morgan Stanley préfère les entreprises de défense principales aux sociétés de services gouvernementaux et a initié la couverture d'Amentum (AMTM) et V2X (VVX) avec une notation relative Underweight. Le cabinet voit une opportunité pour les pays d'accélérer les importations de défense afin de réduire leurs déséquilibres commerciaux avec les États-Unis. Secteur de la biotechnologie et de l'oncologie Décision politique : Le président Trump a signé un décret visant à porter à 13 ans la période avant que les petites molécules ne soient éligibles à une réduction des prix Medicare, contre 9 ans actuellement. Cette mesure est perçue comme un coup de pouce pour les entreprises d'oncologie.

: Le président Trump a signé un décret visant à porter à 13 ans la période avant que les petites molécules ne soient éligibles à une réduction des prix Medicare, contre 9 ans actuellement. Cette mesure est perçue comme un coup de pouce pour les entreprises d'oncologie. Avantages pour les petites molécules : Actuellement, les petites molécules sont désavantagées par rapport aux produits biologiques, qui bénéficient de 13 ans avant d'être éligibles à une réduction des prix, contre seulement 9 ans pour les petites molécules. Cette décision vise à équilibrer cette disparité.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."