Après plusieurs mois de combats intenses et de négociations, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'échange de prisonniers et d'otages, selon des informations communiquées par les autorités américaines. L'accord, annoncé le 15 janvier 2025, vise à mettre fin aux hostilités et à libérer progressivement les personnes détenues par les deux parties du conflit. Points clés de l'accord : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cessez-le-feu : L'accord prévoit l'arrêt des combats dans la bande de Gaza.

Phase d'échange : Le processus d'échange se déroulera par étapes. Lors de la première phase, le Hamas doit libérer 33 otages. Simultanément, des prisonniers palestiniens seront libérés des prisons israéliennes.

Début de mise en œuvre : La mise en œuvre de l'accord est prévue pour commencer dimanche.

Négociations ultérieures : Le seizième jour après le début de la mise en œuvre, les négociations commenceront pour la deuxième phase, qui vise à mettre fin à la guerre.

Appel du Hamas aux civils : Le bureau de presse du gouvernement du Hamas à Gaza a appelé les habitants de l'enclave à rester sur place jusqu'au début officiel du cessez-le-feu et à obtenir des informations sur son calendrier à partir de sources officielles. Réactions : L'accord a suscité une large réaction. De nombreuses parties expriment l'espoir d'une fin permanente du conflit. L'accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages représente une étape importante vers la dé-escalade des tensions entre Israël et le Hamas. Il ouvre la voie à de nouvelles négociations et à une résolution potentiellement durable du conflit. Toutefois, le succès final de l'accord dépendra de sa mise en œuvre et de la volonté continue des parties d'engager un dialogue. Il reste bien entendu incertain si cet accord sera maintenu à long terme et respecté par les deux parties. Les premières informations concernant l'accord ont été publiées à 17h30, heure de l'Europe centrale, ce qui a entraîné une baisse des prix du pétrole. L'EURUSD a également enregistré un plus bas quotidien sous les 1,0300. Cependant, le pétrole est rapidement revenu autour de ses plus hauts quotidiens. Le pétrole WTI maintient sa résistance au niveau de 79,5 $. Le prix de l'or teste le plus haut quotidien proche de 2700 $.

