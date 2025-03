Lors de la conférence annuelle “La BCE et ses observateurs”, Christine Lagarde a insisté sur la nécessité d’une politique monétaire agile et adaptée à un environnement de plus en plus incertain. La présidente de la Banque centrale européenne a dressé un état des lieux marqué par une montée des incertitudes géopolitiques, une fragmentation commerciale croissante et des tensions économiques imprévisibles. Lagarde a souligné que la BCE doit naviguer dans cette nouvelle ère en maintenant un engagement fort envers la stabilité des prix, tout en restant flexible face aux chocs imprévus.

L’évolution rapide des dynamiques mondiales complique les décisions de politique monétaire. Selon Lagarde, la nature des chocs économiques a changé : si auparavant l’Europe luttait contre une inflation trop faible, elle doit désormais gérer des fluctuations inflationnistes plus imprévisibles, alimentées par la crise énergétique, les nouvelles tensions commerciales et les bouleversements géopolitiques. Elle a évoqué un indice d’incertitude sur les politiques commerciales qui atteint des niveaux six fois supérieurs à la moyenne depuis 2021, ainsi que des risques géopolitiques comparables à ceux de la Guerre froide.

Un autre élément clé de son intervention a porté sur la persistance de l’inflation. Lagarde a souligné que les mécanismes traditionnels d’inflation semblent évoluer : des chocs plus grands et plus fréquents risquent d’ancrer une hausse des prix plus durablement que par le passé. Elle a expliqué que la courbe de Phillips pourrait devenir plus raide, rendant les ajustements monétaires plus complexes.

Dans ce contexte, la BCE doit adapter sa fonction de réaction. Lagarde a rappelé que l’institution a historiquement réagi différemment selon la nature des chocs : plus agressivement face aux chocs de demande et plus modérément face aux chocs d’offre temporaires. Toutefois, face à des perturbations structurelles comme la fragmentation du commerce mondial ou l’augmentation des dépenses militaires, la BCE pourrait être contrainte d’intervenir plus fortement, même sur des chocs traditionnellement jugés transitoires.

Enfin, Lagarde a insisté sur l’importance d’une communication transparente. Elle a reconnu que la vision à terme de la banque centrale sur les taux d’intérêt, bien que précieuse dans certains contextes, peut devenir moins efficace en période d’incertitude extrême. Plutôt que de fixer une trajectoire précise des taux, la BCE doit clarifier les critères qui guideront ses décisions, permettant ainsi aux marchés d’anticiper ses réactions sans compromettre sa flexibilité.

Alors que l’Europe affronte une conjoncture incertaine, marquée par des tensions géopolitiques et économiques accrues, Lagarde a réaffirmé l’engagement indéfectible de la BCE à maintenir la stabilité des prix. Son message est clair : agilité et clarté seront essentielles pour traverser cette nouvelle ère.