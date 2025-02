Cipher Mining monte en flèche grâce à un investissement de 50 millions de dollars de SoftBank et à un partenariat stratégique 📈

L'action de Cipher Mining a fait un bond spectaculaire après l'annonce d'un investissement de 50 millions de dollars de SoftBank, marquant une expansion significative dans les centres de données de calcul à haute performance (HPC). Les actions de la société de minage de bitcoins ont bondi de 30 % à 6,14 dollars après l'annonce de ce partenariat stratégique, qui positionne Cipher pour une croissance substantielle dans le paysage de l'infrastructure informatique en évolution rapide. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Points clés : Investissement de 50 millions de dollars par le biais d'un placement privé de 10,4 millions d'actions

Accord exclusif protégeant le site de 300 mégawatts de Barber Lake

Pivot stratégique vers le développement de centres de données HPC

Fait partie de l'initiative plus large de SoftBank en matière d'infrastructure d'IA

L'action a augmenté de 55 % au cours des 12 derniers mois Détails de l'investissement L'accord fait de SoftBank un investisseur principal important dans Cipher Mining par le biais d'un investissement privé dans des actions publiques (PIPE). Dans le cadre de l'accord, Cipher a conclu une période d'exclusivité d'un mois concernant son site de 300 mégawatts de Barber Lake à Colorado City, au Texas, empêchant sa vente à d'autres parties jusqu'au 28 février 2025. Orientation stratégique Le PDG Tyler Page a souligné que le moment choisi pour l'investissement était crucial pour la trajectoire de croissance de Cipher, en mettant l'accent sur la concentration de l'entreprise sur le développement de centres de données à l'échelle industrielle. Le partenariat avec SoftBank, connu pour son approche d'investissement centrée sur la technologie, s'aligne sur la vision de Cipher de devenir un leader dans le développement de centres de données HPC. Point de vue des analystes Les analystes de J.P. Morgan ont maintenu leur note « Overweight » sur Cipher Mining, considérant l'investissement comme un indicateur de l'intérêt croissant pour les infrastructures technologiques émergentes. Tout en notant que 50 millions de dollars est relativement modeste étant donné que les nouveaux sites peuvent coûter plus de 10 millions de dollars par mégawatt, les analystes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un « signe des choses à venir ». Le moment choisi pour l'investissement est particulièrement remarquable, puisqu'il intervient pendant une période de volatilité du marché dans le secteur des technologies. Malgré les récentes baisses dans l'ensemble de l'industrie déclenchées par les inquiétudes concernant la concurrence de la startup chinoise DeepSeek dans le domaine de l'IA, les analystes pensent que cet accord valide la demande continue pour des sites à grande échelle avec des accords d'énergie garantis. Cipher Mining (Intervalle D1) Le trade du titre se situe actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%, une zone de résistance cruciale. Pour que les haussiers conservent leur élan, l'action doit se maintenir au-dessus de ce niveau, avec un objectif fixé au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Les baissiers, en revanche, pourraient viser un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, qui a récemment servi de support clé. Le RSI affiche une nette divergence haussière, tandis que le MACD a formé un croisement haussier. Source : xStation

